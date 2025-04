Jeu très nostalgique

guillaume_ganneval

Ce jeu est vraiment bien et me rappel un jeu de mon enfance .

Vraiment un jeu très interécent et vraiment simple à jouer il est bien expliqué. Ce que je veux dire c'est que le tutoriel nous apprend les bases de manière efficace, le jeu n'est pas trop compliqué pour plaire à un plus grand public et est plutôt beau. Le bouclier n'est pas assé long à mon goût il devait durer un jour de plus le temps de se réaprovisionner et de pouvoir réparer son village complètement. Je trouve que les combats sont vraiment bien organisé et interrésant même ceux contre les enemis IA. Bref le jeu est splandide pour un jeu flash les décors sont vraiment bien travaillé l'égalité entre les joueurs est bien organisé les combats ne sont pas ennuyant il y a un retoure direct sur nos attaques. Vraiment très bon jeu, le seul problème c'est que les amélioration sont vraiment trop longue au bout d'un moment et cela arrive très vite ce qui pourrait décourager le communauté et donc ce qui pourrait entrainer la fermeture du jeu car il n'y aurait plus d'achat dans le jeu et il ne rapporterait plus aucun revenus pour les dévelopeur du jeu.Mon conseil réduire le temps de création et d'amélioration des batiment des troupes et des capacitées et allonger le temps du bouclier PvP car on se fait attaquer vraiment trop souvent et trop facilement. Sinon meilleur jeu du style à mon goût