un jeux qui nous a déçu

mathis17 farming simulator 17 fait partie des jeux de giant.

il est apparu en novembre 2016



giant a commencé a crée les premier farming simulator en 2010: il y a eu farminf simulator 2011, farming similator 2013, farming simulator 2015 et farming simulator 2017.



farming simulator 2017 offre une large gamme de marques que: le croupe agco, amazone, arcusin,brantner, bredal, capello, case ih, challenger, damcon, deutz fahr, dfm, einbock, farmtech, fendt, fliegl, fsi, goldhofer, great plains, grimme, heizomat, holaras, holmer, horsch, hurlinmann, husqvarna, jcb, jenz, joskin, kemper, garant, kramer, krampe, krone, kuhn, lely, lemken, lizard, man, manitou, massey ferguson, new holland, ponsse, same, sampo rosenlew, stepa, steyr, stihl, stoll, suer, tatra, ursus, vaderstad, valtra, veenhuis, vicon, zetor, zunhammer, salford et bien d'autre marques.

ont peut récolter les pommes de terres, les betteraves sucrières, le blé, l'orge, le mais, le colza, l'herbe, le soja; le tournesols, le peuplier et le radis oléagineux.

ont peux élever les vaches, les poules, les moutons et le cochons.

























































Le nouveau farming simulator ( farming simulator 2017 ) fut un jeux très attendu par ces fans car nous arions cru qu'il y aurais plein de modification ce qui ne fut pas le cas.





Les nouveautées:

les développeur de giant ont ajjoutée un type d'élevage,, celui des cochon ce qui nous fut très plaisir car des animaux en plus c'est bien pour faire des roles play.

ils ont aussi eux de nouvelles licenses: fendt, challenger, massey ferguson et valtra et autres

ils ont introduit aussi: - la récolte de soja, du tournesols, du peuplier et du radis oléagineux,

- deux nouvelles cartes: goldcrest valley et sosnovka,

- l'élevage de cochons

- la conduite des trains



Les défauts:

vu le temps que les développeurs ont pour crée un jeux ( 2 ans pour farming simulator ), nous aurions cru qu'il auraient modifié les graphismes du jeux mais non, ont ne peut pas appercevoir une différence enorme. Je trouve qu'il n'ont rien fait a la texture des bottes qui n'a pas changé depuis farming simulator 2013.































































































































































EasyFiyes Personnellement, je n'ai jamais joué a ce jeu, mais le principe est pour moi ******* et sans logique.



DrDah la meme

CyBorG Je saisnpas

julien_lefevre Bonjour, pour moi far cry 2 étais le jeu qui ma le plus déçu, trop de chemin a parcourir entre les missions

Thebigbosnono conplaitement d'acord

Aldwiin Hum Julien_Lefevre tu as déjà joué à Black Desert Online :) ? (il y a aussi de très long chemin après jamais joué à far cry :/)



Foxkongs Call of duty inf... ma vraiment dessu

FloDarksio un jeu décevant ? Mmmm Trackmania Turbo ? Car par rapport aux autres Trackmania (les anciens ou les Trackmania²) car c'est juste un vieu portage console sur pc

Lowzi Moi je trouve que ya des jeux qui sont comme un rat dans la semoulle et en fait ils sont nuls et ya des jeux bien mais c'est différent parceque ça dépend des avis et vu les commentaire de certaines de mes videos : https://www.youtube.com/channel/UCiyUWATobNmRczDsREiLuyQ c'est plutot decevant de Hiructus et de Jurte parceque ya 3 mec qui disent que c'est bien et ya le pote de la mère du fils de la grand mere de mon pere et avec le chien du fils qui est a droite du flic qui est beau a dit que si je mangeait et que j'ai faim ducoup c'est la fin des aricos (jeux de mots) et puis ya la camera qui pique, ça fairt mal o zieux comparé a la gamine qui escalade le mur de la mairie

Pimbou Perso le gameplay de mgs 4 m'avait décu a l'epoque meme s'il parait que l'histoire est ouf...

cochonus_ier C'est juste pas possible de critiquer un jeu pour le temps qu'il met à se développer... 2 ans, 2 ans c'est rien et tu t'en plains, tu ne dois avoir aucune idée de la création d'un jeu, c'est dommage. Les devs méritent plus de respect...

wolfram456 Le jeux qui m1 deçu c'est bo4

Pimbou Un jeu met pas mal de temps à être créé c'est sur... Mais c'est sur qu'aucun jeu n'est parfait ^^"

Saphirdediams Après, il faut dire que parfois les développeurs sont ultra feignant. Je pense a chez Bestheda, avec leur petit fallout 76. Desormais mort et enterré.

Saphirdediams Quand des fans doivent moder un jeu de manière très profonde afin de rendre le jeu potable et jouable alors qu'il vient de sortir, je pense qu'il y a un léger problème...

Saphirdediams De plus, Bestheda n'est pas une petite boîte de devs, et possède des fonds très importants. Sans oublier qu'ils publient leurs propres jeux (ils sont leur propre editeur).

Saphirdediams Quand on voit leur bon jeu, tel que Skyrim, on sait de quoi ils sont capables. Donc on se demande comment ils ont pu sortir fallout 76 !