Bonjour aujourd"hui je vais vous parler d'un jeu de tir très connu, mais que certains ne connaissent peut-être pas, Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) !

CS:GO est un FPS (First Person Shooter) qui se joue seul ou en équipe. Divers mode de jeu y sont présents :

-Match à Mort, où deux équipes se font la guerre et réaparraissent à chaque mort tout en essayant d'avoir le plus de points.

-Occasionnel, où deux équipes de 10 personnes ce battent dans deux camp distinct : Anti-Terroristes et Terroristes, les Anti-Terroristes doivent défendre les positions A et B, et les Terroristes doivent s'y infiltrer pour y poser une bombe. La première équipe arriver à 8 manches gagnées gagne la partie.

-Compétitif, un mode similaires à l'Occasionnel, mais en 16 manches gagnantes et où les tirs alliés y sont activés.



Il existe aussi des serveurs multijoueurs à part, accessibles depuis le menu "Parcourir les serveurs" où l'ont peut y trouver des serveurs de "surf", des "1v1" et pleins d'autres.

Si vous voulez plus d'infos sur ces serveurs en question, renseignez vous sur YouTube ou Google, car je ne m'y connais pas trop ;)

Et enfin il existe aussi des skins payants qui sont enfait des apparences d'armes, modifiant l'aspect et les couleurs de l'arme en question, ils peuvent être obtenus en ouvrant des caisses avec des clés, s'acheter sur Steam, mais aussi sur d'autres sites, comme GameHag par exemple :) Mais faites attention, ces skins peuvent être pariés sur des sites, donc soyez prudent lorsque vous allez sur ces sites.



Voilà, j'espère avoir été constructif et vous avoir éclairé sur CS:GO !

Merci d'avoir lu :)



Weedy, futur rédacteur et écrivain :3