La guerre se poursuit sur l'eau?

zebulonlefou

Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vour parlez d'un jeux qui a su faire ses preuves en quelques semaine et qui est issue de Wargaming (créateur de World of Tanks, World of Warplanes).

Je parle bien sur de World of Warships.





Si tu veux en savoir plus lit le reste de l'article ;)

World of Warships (WoW) est un jeu de bataille navale se déroulant avec des bateaux tous issue de la seconde guerre mondiale ou des flottes actuelles. Les bateaux son classés par ordre habituelle de Wargaming, allant du Tier 1 au Tier 10.



On y trouve plusieurs bâteaux:

-Il y a les éclaireurs, petit, rapide, ayant peu de vie mais dôté de torpilles destiné à infligé de lourds dégâts aux cuirassés et portes-avions.



-Puis les destroyer, navires de base qui endure pas mal de chocs ayant une vie et un blindage moyen. Pour joueur polivalent ;)



-Ensuite il y a les cuirassés, de redoutable machine de guerre ayant des tourelles d'une puissance incomparable, malgrès son temps de rechargment long, il peut tirer très loin et infligé énromément de dégats, seul bémol sa vitesse très basse à cause de son blindage épais.



-Enfin le Portes-Avions, le Saint graal des bateaux. C'est la pièce maitresse de la flotte, grâce à celui-ci, les alliés peuvent repérer l'ennemis (avion de reconnaissance) et pevent aussi avoir un soutien aérien (bombardier) Il n'est pas très mobile mais l'avantage de l'aviation en fait un atout incomparable c'est pour cela qu'il faut le protéger à tout prix



J'éspère que sa vous aura plus, sur ceux à plus tard et on jeu ;)