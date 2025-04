Qu'est ce que le jeu Travian

Le jeu se déroule dans un univers inspiré de l'antiquité dans lequel trois factions s’affrontent : les Romains, les Gaulois et les Germains. Travian se joue par l’intermédiaire d’un navigateur web, son interface n'étant composée que d'HTML et de JavaScript. Les joueurs sont répartis entre différents serveurs ayant leurs propres dates de début et de fin, et possédant parfois leurs propres règles du jeu. Le jeu est présent dans cent pays différents, dix serveurs étant dédiés aux 140 000 joueurs français.

Principe du jeu

Travian est un jeu de stratégie et de gestion massivement multijoueur. Le joueur est à la tête d’un village romain, germain ou gaulois, qu’il doit développer économiquement afin de se constituer une armée pour se défendre ou attaquer d’autres joueurs. De nombreuses interactions sont possibles entre les joueurs qui peuvent piller leurs voisins pour amasser des ressources supplémentaires, constituer des alliances ou s’échanger des ressources. Les joueurs peuvent également coloniser des nouveaux territoires pour y créer des villages supplémentaires ou conquérir des villages à d’autres joueurs. Le jeu se déroule en temps réel, chaque action du joueur (comme construire un bâtiment ou déplacer des troupes) ayant une durée spécifique.

Le joueur dispose d'un héros, qui est personnalisable.

Objectif

Une partie prend fin, on parle de la fin d'un serveur, lorsqu'un joueur réussit à construire une « merveille du monde », puis à l'améliorer au niveau 100. Il existe des artéfacts qui donnent des pouvoirs spéciaux (plus de production, plus de vitesse pour les armées, plus de défense etc.), retirés dans la version 3 du jeu, de nouveaux artéfacts font leur apparition dans la version 3.5. Cependant, dans le cas des serveurs « speed », la durée est assez courte et le serveur se termine souvent au bout de 3-6 mois.

Les zones

Le joueur débute en choisissant la zone de la carte où débuter (Nord-Est ; Nord-Ouest ; Sud-Est ; Sud-Ouest)

Les peuples

En début de partie, le joueur peut choisir l'un des trois peuples jouables.

Le peuple romain

Le peuple romain possède un jeu équilibré : autant en attaque et en défense. Les unités de ce peuple sont chères mais puissantes et polyvalentes. Le peuple dispose la possibilité de concevoir un champ de ressource et un bâtiment du centre-ville en même temps.

Le peuple gaulois

Le peuple gaulois possède un jeu axé sur la "défense". Il est celui qui demande le moins de disponibilité. Les unités sont moyennes, avec un cout moyen.

Le peuple germanique

Le peuple des Germains ou peuple Germanique est spécialisé dans l'attaque. Il est celui qui demande le plus de disponibilité. Ses unités très peu chères et axées sur une seule statistique (attaque ou défense).