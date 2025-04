The Walking Dead, un excellent jeu narratif

Aujourd’hui, je souhaite faire découvrir et donner mon avis sur un jeu disponible sur Gamehag (au moment où j’écris cet article) et qui selon moi mérite vraiment qu’on s’intéresse à lui. Il s’agit du jeu "The Walking Dead" développé par Telltale Games.

"The Walking Dead" est un jeu d’aventure narratif de type "pointer et cliquer" qui se place dans le contexte de la série du même nom (et des comics) et permet de vivre une aventure de survie ou tous vos choix aurons des conséquences.

Dans le premier opus de ce jeu (qui correspond à la saison 1) vous incarnerez un personnage du nom de "Lee" qui sur le chemin de la prison sera confronté à bien pire car en effet, le monde commence à cet instant à basculer vers la plus grande catastrophe démographique qui soit.

Vous devrez survivre en interagissant avec les objets et les personnages qui vous entoure et faire choix allant de vos préférences à de terribles dilemmes. Même si l’histoire est différente de la série on peut retrouver certains personnages que l’on connait.

Côté visuel, le style des graphismes fait très bande dessinée et s’intègre très bien dans l’ambiance du jeu. Niveau horreur, on est toujours dans The Walking Dead et le sang est présent autant que nécessaire.

Le point qui pour moi le plus à souligner est l’immersion. Lorsque l’on joue avec un casque ou des écouteurs (ce qui est recommandé), en plus d’une histoire prenante c’est un vrai déferlement d’émotions que l’on ressent quand on joue. Le stress et les sursauts, et surtout un attachement pour les personnages que l’on a peur de perdre à chaque instant.

Même si je vous accorde que mon article est peu objectif (car j’aime beaucoup ce jeu), je souhaite ajouter mon avis personnel sur les aspects positifs et négatifs de ce jeu :

+ Scénario digne de la série (même meilleur que certaines saisons à mon goût) ; + Immersion et ambiance sonore ;

+ Jouabilité intéressante avec les choix ;

- Durée de vie un peu faible ; - Quelques moments un peu prévisibles ;

J’espère que cet article vous aura été utile et peut être fait découvrir ce jeu. N’hésitez pas à me donner votre propre avis.