Rail Nation: une révolution des trains !

Vous possédez une passion pour le domaine du ferroviaire? Alors ce jeu est fait pour vous!



Rail Nation est un jeu où il vous faudra commencer par une ville de départ à choisir où vous allez développer votre complexe ferroviaire (rails/chemins de fer, wagons, locomotive, et votre station ferroviaire).

Le jeu est très facile d'accès puisqu'il fonctionne sur navigateur et comporte de nombreuses indications pour vous guider a début afin de vous améliorer!

Celle-ci comporte des tonnes de fonctionnalités que je vais vous expliquer dans cet article et je vais vous donner quelques astuces pour bien débuter :)

Ce jeu est disponible en ce moment sur Gamehag donc n'hésitez pas à aller faire un tour après avoir lu cet article!

1-Les bases

2-Votre station ferroviaire



3-Conclusion et avis

Qu'attendez-vous pour commencer à jouer?

Le jeu comprend des différents points et monnaies. Dans le jeu vous auriez quatre points et monnaies différents :- L'argent (représenté par des billets, et est la monnaie de bases du jeu vous permettant d'améliorer vos bâtiments dans votre gare, de réparer vos locomotives, d'en acheter, d'acheter des wagons, d'investir dans des villes et industries)- L'or (la monnaie premium du jeu vous permettant d'accélérer votre progression via des améliorations de bâtiments rapides, des accélérations au niveau des transports de ressources ou en vous permettant d'acheter des locomotives premiums)- Le prestige est obtenable au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. C'est-à-dire que le prestige est obtenable via les succès et témoigne de votre expérience pour ce jeu :)- Les points dans le Classement représente votre position par rapport aux autres joueurs du votre serveur.Votre gare comprendra plusieurs bâtiments avec des améliorations disponible avec de l'argent (billets):-le laboratoire (essentiel pour améliorer vos points de recherche et trouver des améliorations et avancer dans le jeu)-la banque (pour augmenter votre stock maximal de billets)-L'atelier à locomotives augmentera votre limite à posséder des locomotives donc plus de trajets et de bénéfices s’offriront à vous!-La production de rails pour augmenter votre capacité à vous connecter via des rails aux autres villes-Le chantier de construction permettra à l'accélération de vos améliorations de bâtiments. Plus elle sera améliorée plus les constructions se feront vite!-La gare permettra l'accès de voyageurs dans votre ville-La loterie vous permettra de jouer de l'or contre des récompenses aléatoires-Le restaurant et l’hôtel sont des bâtiments qui vont donneront des revenus supplémentaires au bout d'un certain lapse de temps-Le centre commercial quant-à-lui vous donnera du prestige, regarder une publicité supplémentaire double vos revenus et donne peut-être à un tickets de loterie gratuit!Pour conclure, le jeu est amusant et addictif au niveau du gameplay et est correct au niveau des graphismes et des designs de trains. Cependant, les nouveaux joueurs auront quelques difficultés les premières minutes afin de bien tout comprendre puisque c'est un jeu technique. Tout ce joue au niveau de la stratégie (anticipation des crises, voyages, transports et répartition des points de recherche). Je pense néanmoins que ça reste un bon jeu avec une très grande communauté active, et ne fait pas ralentir les ordinateurs vu que c'est un jeu via navigateur plutôt "soft".