Echange code steam premium

Bonjour, j'ai eu un jeu en double avec une clef steam premium aléatoire. J'aimerais l'échanger contre une clef NON UTILISÉE de même valeur (donc code clef premium). Demandez moi en ami pour qu'on parle en privé si vous êtes intéressés. Le nom du jeu est Two Worlds Castle Defense II.

Piourt

Bon, les mp fonctionnent plus, je peux plus en envoyer. Mais en tout cas, c'est pas possible que ça soit déjà activé puisque je n'ai donné la clef à personne d'autre et que je l'ai pas utilisée.