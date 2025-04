Flakozz

Nous connaissons tous la franchise Destiny . Ce jeu crée par Bungie Studios qui a fallut 500 000 000$ pour être créer , mais qui a collecté 500 000 000$ en 1 jour .

Salut tout le monde ! Aujourd'hui , nous allons parlés de Destiny 2 . Et oui il a été prévu pour le 6 septembre 2017 . Destiny est une sorte de MMO FPS avec du stuff à acheté etc mais c'est un jeu avec des armes et le but est d'exploré toutes les planètes . Graphiquement , le jeu est très beau comme l'ancien vu qu'il était pratiquement parfait car il y avait quelque "glitchs" mais la plupart était patch . En espérant que cela sera réglé sur le 2 et qu'il n'y aura pas de cheat car personne n'aime joué avec des tricheurs . Ce jeu est un régal car ayant joué à Destiny il y a énormément de fun beaucoup de rigolades . Ce jeu est surtout à y joué entre ami et si vous avez loupé Destiny , c'est votre chance d'acheté le 2 ! Ce jeu à beaucoup voir énormément de DLC pour compléter le jeu car beaucoup de personne se lasse de refaire toute les missions . Ces DLC sont bien évidemment payants et ne coûte pas plus de 20 € ( la plupart du temps moins de 20 €) qui rajoute des armes des missions et qui réduissent ou augmente le taux de dégâts ou recul des armes . Le jeu aura bien évidemment une bêta ouverte à tous . Pour mon avis avec tout ce que proposé Destiny , Destiny 2 vaudra largement le coup . Je vais finir avec un petit gameplay de Destiny 2 durant 10 minutes .