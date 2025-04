Nawagamie

Je pense que tous le monde c'est à quoi sert les pierres d'ames.Personnellement j'ai du mal à en avoir rapidement et je ne pense pas être la seule.Si vous voulez quelques conseils regardez sa^^.

A quoi sert-elle plus précisement?

Je pense qu'elle ne sert pas seulement a gagner des recompenses,elle sert par exemple a découvrir des jeux qui vous plaîrons sûrement et à vous amusez pendant des heures et des heures.Pour ma part,j'ai découvert plein de jeux que je ne connaissais pas forcément.Personnellement j'ai du mal à gagner des pierres d'ames, je ne pense pas être la seule mais personnellement j'ai trouver des jeux assez simple même si les missions ont l'air parfois difficille même très difficille et bien je pense qui faut d'abord essayer et puis sa vous permettera sans doute de trouver un jeux qui vous plaîrons pour ma part j'ai adorer Naruto^^.Même si certaines ont l'airs dure sa vaut le coup,pour vous motivez penser déjà aux récompenses.Je vous conseille de vous fixez une récompense, une récompense qui vous plaît le plus comme sa vous aurez un but pour gagnez des pierres d'ames.Le but pourra vous encourangez a faire les plus difficilles.Pour moi être de niveau élever ou pas ne compte pas vous pouvez tous faire que vous soyez du plus bas niveau au plus haut.J'éspére que sa vous aura servie;).

BONNE CHASSE AUX PIERRES D'AME:)