Les pierre âme

je crois qu'il faut desactiver le truc qui blocke les publiciter , mais moi non plus g pas compris

C'est simple je vais vous expliquez pour les mini jeux. Chaque jeux a un Objectif a Remplire, Par exemple dans le jeux "Duck Shooter" vous devez tuer les canard pour augmenter votre Score, Si le score Atteinds 100,000 Points vous gagner une "Pierre D'âme" Pour 200,000 Vous en gagnez une autre. En bref c'est pas la méthode la plus simple de Gagner des pierre d'âme :warning:ATTENTIONS:warning: Pour que le jeux se lance veillez a bien désactiver votre Bloqueur de Publicité (Pour ma part Adblock a été désactiver ) Sur se je vous laisse j'ai d'autre poste sur le forum à allez regarder. Si besoin d'aide ou d'information cantacter moi ou un Admin du site et désoler pour les fautes d'orthographe qui peuvent se glisser par moments. Cordialement.

Hadimurder23

je veux avoir des pierres d'ames au cause de lootboy et je dois en avoir 500 et j'en 123 et je n'ais pas le deroit de jouer