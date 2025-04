Paper please

Papers, Please conte grossomerdo l'histoire d'un inspecteur qui a pour travail de vérifier les papiers à la frontière afin de valider ou non l'entrée des étrangers.



Le jeu est basé sur un gameplay qui semble assez répétitif, mais que nenni ! Enfin si.. Mais chaque jour, ou presque, un élément de gameplay, un détail de plus à vérifier pour vous l'inspecteur, viendra rajouter de la difficulté au jeu et vous fera presque oublier ce gameplay un poil répétitif.



Accompagné d'un scénario plutôt sympathique, celui-ci vous proposera des choix au fur et à mesure de votre aventure qui influenceront le scénario. Il y a 20 fins possibles et j'ai mis personnellement un peu plus de 5h pour terminer le jeu une fois (avec la fin la plus longue).



Aussi, vous recrevez des crédits (monnaie du jeu) à la fin de chaque journée selon le nombre de personnes que vous aurez contrôlées, vos fautes, vos pourboires, etc. Cet argent vous servira à nourrir et loger votre famille afin de ne pas perdre vos proches adorés.



Je conseille donc vivement le jeu à quiconque est intéressée par ce dernier ! Je lui attribuerai un prix avoisinant les 5€.



Wow. Je viens de le finir, ce jeu est génial...

Vous jouez un garde frontière dans un pays en crise migratoire.

Entre gérer l'argent qui manquera au début pour vous chauffer, vous soigner et vous nourrir ; ainsi que face aux nombreux dilemmes qui s'offrent à vous, qui ferez figure de dieu tout-puissant aux yeux des émigrés, les émotions vous submergent...



Un excellent jeu avec une scénario puissant et cruel,



10/10

Papier, Please est un très bon petit jeu indépendant pour se détendre. Cependant le jeu peut être un peu énervant au début quand on ne maîtrise pas encore tout.Je recommande aux gens aimant les petit jeux détentes.