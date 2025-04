FFA Rush



Sur cette article, on va parler du FFA Rush qui est un mini-jeu Minecraft pas très connu.

Le FFA Rush



Le FFA Rush est un mini jeux pas très connu de Minecraft. C'est un jeu qui consiste à faire des kills dans un map Rush avec au moins 16 îles. Il n'y a pas de lit. Au milieu de la map, ce trouve un île nommé le middle. On a des TNT qui nous permettent de TNT fly mais pas de canon. C'est un jeu qui ce retrouve sur BRW Serv et FazenMC. RedFar_YTB ou RedFar comme vous voulez a fait deux vidéos dessus mais avec un thème différent: Je fais rager Dej et sargo/Je m'embrouille avec un Fonda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les TNT Fly



Les TNT Fly consistent à voler d'une base à une autre avec les TNT. Les deux serveurs; FazenMC et BRW Serv, non pas la même puissance au niveau des TNT:

-FazenMC: la puissance des TNT ne sont trop fortes, pour TNT Fly d'une base à une autre à la même couche, il faut au moins 4 TNT pour Fly et 1 autre pour tout activé ce qui fait 5 TNT

-BWR Serv: la puissance des TNT sont plus fortes que FazenMC. Pour TNT Fly d'une base à une autre à la même couche, il faut au moins 2 TNT pour Fly et 1 pour tout activé ce qui fait 3 TNT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Joueurs



Les Joueurs de FazenMC et de BRW Serv sont les même: ils te spawn kill, te prennent par derrière quand tu veux TNT Fly comme ça ils économisent leurs TNT, ...

Si vous êtes des rageux n'y aller pas.

Il a plus de Joueurs sur BRW Serv mais plus de YouTubeur sur FazenMC: kimdead, SALAMEUHHHHH, Twit Sander, ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le secret de FazenMC



FazenMC garde un grand secret. Je l'ai appris en fesant ami ami avec wengman74 un Fondateur que je remercie énormement. wengman74 est devenue Fondateur du serveur car il a donné 100€ à Nitr0x64 un des vrais Fondateur du serveur. Mais la question c'est: Pourquoi des YouTubeurs viennent sur un petit serveur comme ça ??? C'est simple, wengman74 les payent. Maintenant on connais la vrai face des YouTubeurs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le problème



BRW Serv est prenium alors que FazenMC est crack.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mon conseil



Je vous conseil d'aller sur BRW Serv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les IP:



-FazenMC: play.fazenmc.com



-BRW Serv: eu.brwserv.net

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Aller amusez bien !!!!!