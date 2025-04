Mitsuki

Bonjour / Bonsoir si vous lisez cet article c'est pour vous donner envie de jouer au jeu Attack on Titan : Wings of Freedom repris de l'animé Shingeki No Kyojin / L'attaque des titans.

Tout d'abord, il faut savoir que le jeu Attack on Titan : Wings of Freedom est un jeu d'action sorti le 18 février 2016 sur PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation Vita, Microsoft Windows développé par Omega Force et édité par Koei Teco Holdings.



Attack on Titan : Wings of Freedom est l'adaptation du manga fantaisiste Shingeki No Kyojin / L'Attaque Des Titans en anglais en jeu vidéo.



Le jeu se déroule 2000 ans avant notre ère dans un monde où, l'humanité vit dans l'enceinte de 3 murs gigantesques à l'abri des titans. Dans ce jeu vous incarnez Eren Jäger accompagné de se amis Armin et Mikasa. Eren un humain qui, parait normal à première vue mais qui va découvrir des pouvoirs étranges en lui. Un jour un des trois murs où se situait Eren et ses compagnons fût brisé par un titan de plus de 50mètres de haut, ce jour-là fût terrible pour l'humanité obligée alors de se replier derrière le 2e mur. 5 ans après l'attaque Eren et ses amis deviennent soldats et entament leur quête de vengeance envers les titans ayant tué la mère d'Eren qui était la mère adoptive de Mikasa. Dans cette quête vous découvrirez le pouvoir d'Eren qui le rend unique mais aussi de trè nombreuses révelations à coupé le souffle dans une aventure épique dans laquelle vous y trouverez de l'action, des révélations, et de la réflexion.