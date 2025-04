DLC 1.40 GTA ONLINE

Le Dlc le plus fou de gta online !

Bref si vous vouler plus d' info je vous invite a vouss renseingner par vous même en allant tous simplement jouer. :D

Le 13 juin 2017 Le DLC nommé Gunrunning a été dévoilé au joueur de gta online sur PS4, XBOX ONE, et PC.Ce DLC a rajouté de nombreux élément tous plus fun les un les autre a Los Santos.Des énormes camion en passant par des chars militaires jusqu' aus motos volantes !Bref. Tout y est :DMalheuresement comme tous les DLC de Rockstar Game, il coûte êxtrement cher.Voici les prix en détaille de tous les nouveux éléments.Le centre d' opération mobile = minimum 1,225,00 dollars.L' APC = minimum 2,325,000 dollars.Le dune FAV = minimum 850,00 dollars.L' autochenille = minimum 1,695,000 dollars.L' opressor (moto vollante) = minimum 2,650,000 dollars.La tampa armée = minimum 1,585,000 dollars.La remorque antiaérienne = minimum 1,862,000 dollars.(Les prix ne comprennent pas les différentes customisations.)Si vous compté acheter tous les véhicules du DLC il vout faudrat donc minimum 12,192,000 de dollarsCe qui corespond à environ 150 € d' argent réelle.Et oui ce n' est pas donné mais il faut bien y metre le prix.Sans parler des customisation de tous les véhicules qui ne peuvent se faire uniquement dans le centre d' opérations mobile qu' il faut donc obligatoirement acheter.Bonne Journée à vous tous !:D_Sirozy