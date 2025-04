Présentation Overwatch

Avant toute chose je tient à dire que c'est mon point de vue et encore désolé des diverses erreurs qu'il m'arrive de faire.Enfin bref je vais vous parler d'un jeu , une légende ! Overwatch.Avant tout , Overwatch , c'est quoi ?Overwatch est un fps ( Jeu à la première personne ) qui a été dévolopper par Blizzard Entertainment , le jeu a été annoncer pour la première fois à la BlizzCon 2014.Mais le saviez-vous overwatch n'était pas censé sortir.En effet overwatch est juste " l'enfant " du projet titan qui était censé être un mmo pour remplacer World Of Warcraft cependant , après de belle image de jeu ect Blizzard a annoncé l'arrêt du projet Titan en 2014 pour laisser place à Overwatch.Bref , pour revenir à ce merveilleux jeu il en faut peut que dès son annonce la hype était lancer !Oui , beaucoup beaucoup beaucoup de joueurs attendaient avec impatience ce jeu ( Je fait partie de cette catégorie ) Quand Blizzard on annoncer les chiffres c'était 7millions de joueurs qui était déjà sur les serveurs. Ce ne fut pas une déception ! Blizzard on assurer sur le coup avec l'histoire de chaque personne tous absolument magnifique représenter par des trailers images ect. Le jeu ne fut pas abandonner pour autant les devs sortent de nouvelles maps , personnonages notamment Sombra et Orisa. Des events tous garnit d'un différent mode de jeu et des skins pour l'occasion !C'est tout pour moi , sa paraît court mais c'est ce que je pense. Bisous D-VA <3 !Liens externes :