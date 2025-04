en faite je voulais crer une discussions sur les minis jeux et je ne sait pas comment gagner des pierre d'ame (PA)

hello

perso j'essaye de lancé des minijeux et ils marchent pas

Plutot j'ai réussi le mini-jeux du wizard et je ne gagne pas de PA.

hey qui est pour que l'on ai les v-buck sur le site perso je suis pour car comme ça on pourras avoir facilement des skin le pass de combat des pioche des planneur et des danse payante en vrai ce serait l'une des meilleur idées pour le site car beaucoup de gens cherche a avoir ceci et ça ferais une bonne pub pour le site.