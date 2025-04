Cheater sur Counter-Strike

mixkem_yt

Il y a plus en plus de cheateur sur Counter-Strike . Réagissez !!!

Il y a plus en plus de cheateur sur Counter-Strike et il en a marre de se faire dérank à cause d'un cheateur . De plus en plus je tombe avec des joueurs équipés (un micro, ouf!) et c'est agréable de jouer objectif et de ne pas jouer avec des mecs complètement shootés qui font nawak, ne donnent aucunes info. je me suis jamais inquiété car c'est différent. Là y'avait pas un matchmaking ni un classement. Rien qu'en regardant League of Legends (le jeu le plus joué au monde à l'heure actuelle) qui est basé sur le matchmaking et propose un classement elo, c'est la pire communauté que j'ai jamais vue (avant c'était CS:S et WoW qui était réputé pour ça, mais LoL ça dépasse largement tout ça). C'est pas un système qui permet d'installer une bonne ambiance gobal dans un jeu. Alors que pourtant y'a pas de cheat sur LoL et les décisions des bans (qui fonctionnent un pareil) sont validées par un admin. Il faut réagir et lutter contre les cheateur grâce aux Overwatch et Il faut les signaler . Mais , en ce moment , Vac ne ban pas beaucoup de cheateur alors qu'ils y en a de plus en plus . il y en a vraiment marre des mauvais joueur et rageux dans cs:go . De manière générale, les joueurs sont très rapidement suspicieux dès qu'une personne en face a un bon aim ou met des travers (fumi, portes etc) c'est juste hallucinant.

Le plus drôle sont ceux qui vont regarder sur ton compte steam et faire le rapprochement entre tes heures de jeu et ton niveau. Réagissez !!!!! Lutter pour que counter-strike survive aux cheateur !!!