Comment réclamer ses PA gagnés ?

Comment réclamer les PA que je suis censé avoir gagner

killian25 badgekillian25

6 JUIN 2017 20:15

il faut cliquer sur le bouton en base :)

killian25 badgekillian25

6 JUIN 2017 20:16

il faut cliquer sur le bouton en bas :)

romain02 badgeromain02

6 JUIN 2017 20:21

vous me conseille quoi comme jeux bien IP:

ts.gamehag.com

ekeyoki badgeekeyoki

6 JUIN 2017 20:47

J'attend depuis 20 h après que j'ai posté mon article mais toujours rien

TWENYTWO badgeTWENYTWO

6 JUIN 2017 20:52

C'est chiant j'ai pas pu réclamer 410 PA

williams33000 badgewilliams33000

7 JUIN 2017 12:25

Pareil

Sirozy badgeSirozy

7 JUIN 2017 14:18

Pareil ...



mahmoud84 badgemahmoud84

7 JUIN 2017 15:05

Moi aussi rt :(

Sirozy badgeSirozy

7 JUIN 2017 16:17

Pourquoi je ne recupere pas de pa en installent des application sur mon tel ?

Futurne badgeFuturne

7 JUIN 2017 18:26

merci



mahmoud84 badgemahmoud84

7 JUIN 2017 18:43

cv le san

g

hategames badgehategames

7 JUIN 2017 19:38

b

:grinning:

hategames badgehategames

7 JUIN 2017 19:38

hategames badgehategames

7 JUIN 2017 19:39

GL44BY badgeGL44BY

8 JUIN 2017 17:24

idem c'est trop chiant on pert du temps a jouer a des jeu pour rien :'(



GL44BY badgeGL44BY

8 JUIN 2017 17:25

Kryuuk badgeKryuuk

8 JUIN 2017 20:02

Je viens de téléchargé un jeu mobile dans les contrats et j'ai toujours rien pour ma part

FunMLG badgeFunMLG

10 JUIN 2017 08:36

Moi aussi

SauceForte badgeSauceForte

10 JUIN 2017 09:54

Oui pareille g telechargé mobile legend il c rien passé! Quelqun peut en informer le staff svp ?

ProsKyline69 badgeProsKyline69

10 JUIN 2017 14:40

QueenuPFR badgeQueenuPFR

10 JUIN 2017 20:04

Il faut faire un screen

math3011 badgemath3011

12 JUIN 2017 14:24

et on l'envoie ou le screen ?





killiandu95 badgekilliandu95

15 JUIN 2017 15:10

Decou badgeDecou

15 JUIN 2017 21:07

Moi aussi ça fait la même chose

LeBougre badgeLeBougre

20 JUIN 2017 14:00

Si vous avez effextuer toutes les taches demander sur le jeux alors envoyer une capture decrans qui validera les taches a faire et les PA seront envoyer dans les 48h

JoJo123452 badgeJoJo123452

20 JUIN 2017 17:44

Ouais mais c'est long

