Igokan

Na początek: kim jest main? main to postać którą umiecie WSZYSTKO.Wiecie ile możecie sobie pozwolić na lini oraz każdego combosa znacie na pamięć.Wiecie nawet kiedy postać śpi lub co je na śniadanie. Jaki takiego maina znaleść? To nie pokemon i nie nawinie wam się pod nogi. Najpierw wybierzcie swoją ulubioną linie.Większość postaci odpada.teraz zobaczcie przy którym bohaterze wam gra się najprzyjemniej.nie chodzi o bohatera trudnego mechanicznie,ale żebyście wiedzieli co,jak i kiedy nim zrobić instynktownie,bez zastanowienia. Ile mainów mieć?podstawowa liczba to trzy. mniej to duża szansa że zostanie zbanowany a więcej to problem z zapamiętaniem buildu oraz umiejętność. one trick pony czy main? Kim jest OTP (one trick pony) to osoba która gra TYLKO jedną postacią Przykładami takich osób jest anniebot (annie) boxbox (riven) czy (polak) NextLevelFizz (fizz). mam nadzieje że pomogłem w wyborze maina napiszcie swoje mainy oraz jaką macie na nich poziom i jak je znaleźliście Pozdrawiam Igokan