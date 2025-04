Jaki jest najtrudnidjszy champ??

Soraka oczywiście. A tak serio to Yasuo. Dobra, koniec żartów. Nawet ta dwójka może nie raz okazać się trudna. To wszystko zależy od okoliczności. Akali jest trudno coś zrobić w teamfightcie, a np. by grać Katariną trzeba opanować mniej więcej comba, co wydaje się trudne dla początkujących. Janną trzeba umieć przewidywać ruchy przeciwnika, by dobrze użyć Q. Soraką trzeba umieć grać safely we wczesnej fazie gry, a grając ADCkami trzeba umieć chować się z tyłu i zadawać jak najwięcej obrażeń, otrzymując jak najmniej. Ja tam osobiście uważam Ashe za dość trudną, mimo tego że nie ma skomplikowanej mechaniki, bo trzeba umieć być prawdziwym ADC.

BartekP

Zależy co rozumiesz przez nsjtrudniejszą postać, pewnie o to jak długo trzeba sie uczyc combo itd np. Lee sin axir cassiopeia są dość trudni, yasuo tez ma trudne combo i jak riven trzeba umiec resetowac aa i uzywac dobrze skilli, jak postacie są "trudne" to zazwyczaj chodzi o to zeby dobrze wyczuc co robic, zalezy tez od gracza, np. Dla jednego granie amumu, masterem czy garenem moze byc trudne a np. Azir czy cos co ty uwazasz za trudne moze byc dla kogos innego do ogarniecia po kilku grach, a jesli po prostu kolega powiedzial ze grasz noob championem to powiedz mu niech sprobuje sam tym grac ;)