Ja wyjsc z bronza

ciapuhwzs Help

PawcioW Ciężko, oj ciężko. Ale wydaje mi sie że na pierwszym miejscu to trzeba mieć szczęście

ciapuhwzs Hah

robal Graj czym umiesz

aduch_flaszko Bierz mastera albo xina do jubgli. Farm sie i w late robisz wszystkich

kewin_gluchowski Graj Kayle

Igokan GRAJ POSTACIAMI w mecie albo twoimi ulubionymi

DragonRiderII Lol jak wyjść z bronzu ? Bardzo proste ćwicz, aż zasłużysz na Silvera xD

NotProGuy znajdz se duo partnera znajdz se maina na linie moim zdaniem top

BartekP Trzeba grac i wygrywac ok 49%+ gier i kiedys wyjdziesz, ja mam silvera V a zacząłem od Bronzu IV a w sumie nie gram dużo rankedów, w weekendy jak mi sie chce to robie taką serie gier a jak nie to gram normale albo w cos innego

michu812 Najlepiej znaleść sobie kolege do duo i grać jakąś postacią którą potrafisz do wyjścia z brązu polecam Ci annie ahri mastera yi albo xina zhao bo są proste do opanowania

Rudy10214 Brać kate na mida i carrować gierki xD

SSal1ty ogarnij sobie 2-3 postacie na 2 linie ( bo nie zawsze dostaniesz ta role ktora mainujesz, wiec trzeba tez miec druga opcje ) i oraj



jamacha Polecam duzo grac ;) powinno wystarczyc

FerrisArchangel Polecam grać Masterem Yi, Xinem oraz jaxem na jungli o ile mainujesz tą linie :P