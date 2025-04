Co maxować na mordekaiserze? Jedni mówią, że q, inni że w, a jeszcze inni że e. Help.

Zależnie ja maxuje najczęściej w, jednak bardzo często z przyzwyczajenia również e i działa :D. Morde to dość zbalansowana postać jeżeli chodzi o maxowanie :3.

Maxti

w zależności jaką role pełnisz jeżeli jesteś junglerem najlepiej maxować W w celu odnowy zdrowia za pomocą double click'a w W podczas czyszczenia jungli. Jeśli grasz na topie/midzie maxuj to co czujesz, że jest ci potrzebne. Jeśli potrzebujesz szybkiego clear'owania fal stworów maxuj E, jeśli potrzebujesz dużych obrażeń maxuj Q. Z regóły E maxuje sie w momęcie kiedy grasz na przeciwnika, który atakuje na odległość i bardzo Cię obija, a Q na mele przeciwnika, który bedzie miał problem farmić stworki bo odrazu będzie dostawał od Ciebie klapsa w dziąsło. Jeśli chodzi o bota to tutaj już jest róznie :D