METIN 2 LELVELOWANIE

NinjaIba

do 10lvl m1, tak do mniej więcej 20 m2, później dolina (orki) albo pustynia (pająki te pierwsze) w zależności od tego gdzie dajesz radę, tak na 18-23 warto na małpki pójśc żeby kilka medali konnych dropną, później to już czarne orki, v2, atlantyda, ale to już trochę czasu :P