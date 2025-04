Usunięcie Dusta II?

AdekMoney

Cześć kilka dni temu (2-4) doszły mnie słuchy że Dust II został wyrzucony z grupy głównej . Więc od razu włączyłem cs'a i to sprawdziłem wtedy przekonałem się że to nie żart.Ogólnie nie byłem jakiś zawiedziony Dust i tak mi się znudził . Ale gdy zobaczyłem że zamiast dodany do grupy rezerwowej jest oddzielnie to myślałem że spadnę z fotela... Ludzie , no przecież dana mapa albo jest w grupie ,, głównej '' lub ,,rezerwowej'' ma 2 opcję a nie oddzielnie. Ja rozumiem jest ogromna społeczność ludzi grających tylko to mapę szczególnie narodowość Rosjanów. Więc okej niech Dust zostanie skoro go lubią . Ale że co oddzielnie? Według mnie Valve się ośmiesza jak można dać daną mapę oddzielnie . Według mnie powinni szybko to odkręcić i dodać go do grupy rezerwowej.Ponieważ po prostu ośmieszają się takimi wybrykami.To tyle w tym wpisie osobiście bardzo mi się to nie podoba . Pamiętajcie że to moja opinia . Napiszcie w komentarzu czy wam się to podoba ! :)