Правда ли gamehaq дает робуксы за кристаллы?

Augustus746 Хочу взять задание на 7к кристаллов и вот сижу и думаю дадут ли мне кристаллы за выполнение и смогу ли я поменять кристаллы на робуксы

bogdana_bobyska да дают

Augustus746 а как происходит выдача кристаллов?

Sasha23062006 Геймхаг дает робуксы бесплатно я в ютубе увидел.

IgnatSoda339 Да,сам проверял





CBETAmimi16 тут всо очень просто

___1965 Да дают.





I_Am_Frezzeer Выдачу робуксов тут делают через группу, правда роблкос сделал систему что надо ждать 2 недели чтоб тебе могли выдать робуксы. А их тут рил выдают

VovkaMorkovka456 я считаю что да. если нет,тогда зачем все это зарабатывать или вообще тогда сайт. вот сколько людей ожидают свои робаксы. молодцы!!!

DIO_Brando_Warudo Да , это правда , но к сожелению теперь у тебя меньше шансов получить много робуксов с кейсов с робуксами. Лучший способ о заработке робуксов - создания своих игр в Роблоксе.

jerryahaha ребят

привет





Rapto_Gaming На gamehag робуксы выдаются бесплатно за КД, как и всё, что можно купить за КД. Возможно чтобы их получить нужно подписаться на их группу в роблоксе

sasha_trah0 А 46 кристаллов это сколько робуксов?

Darynaa Надеюсь что дадут????

Cyber_Kotletca Дают, проверено людьми неоднократно. Даже удивительно немного что это не очередной лохотрон. По этому меня и зацепил gamehag

Pivolyb мне давали и я потом спокойно обменивал