Rain

Gem300

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novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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Правда ли gamehaq дает робуксы за кристаллы?

Augustus746 avatar

Augustus746

April 30, 2022 at 11:55 PM

Хочу взять задание на 7к кристаллов и вот сижу и думаю дадут ли мне кристаллы за выполнение и смогу ли я поменять кристаллы на робуксы
bogdana_bobyska avatar

bogdana_bobyska

May 1, 2022 at 03:29 PM

да дают
Augustus746 avatar

Augustus746

May 1, 2022 at 09:56 PM

а как происходит выдача кристаллов?
Sasha23062006 avatar

Sasha23062006

May 2, 2022 at 06:20 PM

Геймхаг дает робуксы бесплатно я в ютубе увидел.
IgnatSoda339 avatar

IgnatSoda339

May 22, 2022 at 11:33 PM

Да,сам проверял

CBETAmimi16 avatar

CBETAmimi16

May 23, 2022 at 04:45 PM

тут всо очень просто
___1965 avatar

___1965

May 23, 2022 at 09:09 PM

Да дают.

I_Am_Frezzeer avatar

I_Am_Frezzeer

May 24, 2022 at 12:21 AM

Выдачу робуксов тут делают через группу, правда роблкос сделал систему что надо ждать 2 недели чтоб тебе могли выдать робуксы. А их тут рил выдают
VovkaMorkovka456 avatar

VovkaMorkovka456

May 24, 2022 at 02:25 PM

я считаю что да. если нет,тогда зачем все это зарабатывать или вообще тогда сайт. вот сколько людей ожидают свои робаксы. молодцы!!!
DIO_Brando_Warudo avatar

DIO_Brando_Warudo

May 24, 2022 at 09:52 PM

Да , это правда , но к сожелению теперь у тебя меньше шансов получить много робуксов с кейсов с робуксами. Лучший способ о заработке робуксов - создания своих игр в Роблоксе.
jerryahaha avatar

jerryahaha

May 29, 2022 at 06:42 PM

ребят
привет

Rapto_Gaming avatar

Rapto_Gaming

May 29, 2022 at 09:42 PM

На gamehag робуксы выдаются бесплатно за КД, как и всё, что можно купить за КД. Возможно чтобы их получить нужно подписаться на их группу в роблоксе
sasha_trah0 avatar

sasha_trah0

June 13, 2022 at 03:06 PM

А 46 кристаллов это сколько робуксов?
Darynaa avatar

Darynaa

June 18, 2022 at 11:26 PM

Надеюсь что дадут????
Cyber_Kotletca avatar

Cyber_Kotletca

June 23, 2022 at 03:46 PM

Дают, проверено людьми неоднократно. Даже удивительно немного что это не очередной лохотрон. По этому меня и зацепил gamehag
Pivolyb avatar

Pivolyb

June 23, 2022 at 05:26 PM

мне давали и я потом спокойно обменивал
Pivolyb avatar

Pivolyb

June 23, 2022 at 05:27 PM

и да кто помнит старый курс робукса к кд по 8

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Правда ли gamehaq дает робуксы за кристаллы? on Roblox Forum on Gamehag