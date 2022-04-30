Правда ли gamehaq дает робуксы за кристаллы?

Хочу взять задание на 7к кристаллов и вот сижу и думаю дадут ли мне кристаллы за выполнение и смогу ли я поменять кристаллы на робуксы
а как происходит выдача кристаллов?
Геймхаг дает робуксы бесплатно я в ютубе увидел.
Выдачу робуксов тут делают через группу, правда роблкос сделал систему что надо ждать 2 недели чтоб тебе могли выдать робуксы. А их тут рил выдают
я считаю что да. если нет,тогда зачем все это зарабатывать или вообще тогда сайт. вот сколько людей ожидают свои робаксы. молодцы!!!
Да , это правда , но к сожелению теперь у тебя меньше шансов получить много робуксов с кейсов с робуксами. Лучший способ о заработке робуксов - создания своих игр в Роблоксе.
На gamehag робуксы выдаются бесплатно за КД, как и всё, что можно купить за КД. Возможно чтобы их получить нужно подписаться на их группу в роблоксе
А 46 кристаллов это сколько робуксов?
Дают, проверено людьми неоднократно. Даже удивительно немного что это не очередной лохотрон. По этому меня и зацепил gamehag
мне давали и я потом спокойно обменивал
и да кто помнит старый курс робукса к кд по 8