Prime CS:GO - СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ?

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Rain

Gem300

novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
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Prime CS:GO - СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ?

hofba1 avatar

hofba1

April 2, 2022 at 01:28 AM

Prime CS:GO - СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ЕГО ИЛИ МОЖНО ДОВОЛЬСТВОВАТБЧЯ БЕСПЛАТНЫМ АККАУНТОМ? И ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТДАВАТЬ ОТ ОЛНОЙ ДО ДВУХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА PRIME?
Anon1648712342 avatar

Anon1648712342

April 2, 2022 at 01:40 AM

нет не сильно
squizzy5 avatar

squizzy5

April 2, 2022 at 02:27 AM

если играешь на фейсите, то нет смысла, а если в соревновательный режим, значит лучше купть, потому что без прайма попадаются читеры
rubl avatar

rubl

April 2, 2022 at 08:21 AM

Если покупать прайм через стим, то в любом случае купишь за 1080 рублей.
Прайм не обязателен, но я считаю его желательным, ведь ты во время новых операций или выхода новых кейсов, можешь выбить эти же кейсы, которые во время их выхода могут стоить под 200-400 рублей, да не много, но их можно выбить несколько штук, а на эти деньги купить игру в стиме

magnateee avatar

magnateee

April 2, 2022 at 11:04 AM

Если играть мм или напы, то конечно стоит, так как в бесплатной КС дофига читеров. Но можно играть на фейсит без прайма, там есть отличный античит, который не позволит читерам довольствоваться игрой.
derelor avatar

derelor

April 3, 2022 at 12:39 AM

я думаю да
PremiumName avatar

PremiumName

April 15, 2022 at 11:00 PM

Да желательно купить.
1) Игры без читеров.
2) Бесплатные скины после игры (со временем может прайм окупиться).
3) На фейсите нужно тоже покупать премиум (он дешевле).
4) Получение званий после игр.
MerryHappy23 avatar

MerryHappy23

April 16, 2022 at 07:04 AM

Если хочешь играть на постоянной основе то прайм нужен
maximmoz123 avatar

maximmoz123

April 17, 2022 at 01:03 AM

НЕ ПОКУПАЙ!. это безполезная трата денег, предметы падают редко , читеров хоть и поубавилось но еще много тех кому пофиг потомучто они как и я нафармили на много акаунтов прайм. Да и вообше есть фейсит и заместо получения скинов после катки купи нормальных скинов ))) а не прайм для того чтобы получать дешевые кейсы (так еще которые редко падают)
NaBik921 avatar

NaBik921

April 17, 2022 at 10:31 AM

если тебе без прайма надоели читеры то покупай
IsaZelik avatar

IsaZelik

April 17, 2022 at 11:51 AM

Я думая что да. Кс го без прайма -- не очень(
PopDimple avatar

PopDimple

April 17, 2022 at 10:16 PM

это зависит от желания играть со званиями и получать скины после матчей
_ya_eby_sobak avatar

_ya_eby_sobak

April 23, 2022 at 01:07 AM

кто подарит 1рубль на стим

_ya_eby_sobak avatar

_ya_eby_sobak

April 23, 2022 at 01:07 AM

кто подарит 1рубль на стим

portalytyt avatar

portalytyt

April 23, 2022 at 01:38 AM

думаю лучше не стоит если не хочешь копить звание и если хочешь в киберспорт
Mugivara_02 avatar

Mugivara_02

April 26, 2022 at 10:11 PM

лудше играть на фейсите, прайм если и окупает себя, то делает очень медлено, да и читеры все же есть на прайме, хоть и мало ¯\_( ͡ಠ ͜ʖ ͡ಠ)_/¯
e1one avatar

e1one

April 29, 2022 at 11:51 PM

Да, ты сможешь получать скины, звания разнообразие, забудешь про читеров. Сам собираюсь купить его
Artapollooo avatar

Artapollooo

May 4, 2022 at 04:00 AM

Прайм даёт возможность играть на серверах где очень редко встречаются читеры и вы сможете покупать операции CS:GO и пытаться с них что-то заработать. Ну и звания естесственно, более сложные соперники.
Kratos444 avatar

Kratos444

May 4, 2022 at 01:25 PM

благодаря прайму в кс можно получать скины после плотнейшей победной каточки и продавать их на других сайтах, по этому стоит.

sd640 avatar

sd640

May 5, 2022 at 09:18 PM

на твой выбор, просто стоит взвесить твой интерес к игре, а если ты хочешь его купить ради дропа с катки, то не советую, ибо будет очень долго выпадать что то ценное
BigB269 avatar

BigB269

May 8, 2022 at 01:43 PM

мне кажется стоит
detleve_satanic avatar

detleve_satanic

May 8, 2022 at 07:37 PM

естественно, так хоть скины выпадут и играть комфортней. Скины хоть и рандомные падают, но вот мне где-то пару месяцев падали максимум 5-6 рублей, а на прошлой неделе выпал за 600 рублей, считай, все зависит от удачи:)
TheArticul avatar

TheArticul

May 18, 2022 at 10:33 PM

Думаю, зависит от того, нравится тебе эта игра или нет? Если есть к ней дикий интерес, то прайм нужен
volkov_artyom_ avatar

volkov_artyom_

May 25, 2022 at 05:24 PM

стоит купить, чтобы выпадали скины разные и без читеров играть

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