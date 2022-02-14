кто знает как заработать робаксы?

я донатир могу подкинуть гемов по братски
на этом же сайте выполняя простые или сложные задания чтобы получить больше
на этом же сайте выполняя простые или сложные задания чтобы получить больше
ну можно здесь выводить а лутший способ это конештно задонатить
здесь накопить кд и вывести на акк или донат, считаю что вывести отсюда легче!
В gamehag выполняй квесты, создавай статью, пиши на форуме.
в розыгрышах всяких участвуй
можно тут заработать робуксы, ну или на других сайтах рекламировать не буду)
Тоже интересно, донатить не хочется а вот получить считай за просто так было бы клёво:)
Можно создать свою карту и добавить туда геймпасы
топ ну впрочем не плохо есть к чему стримится
есть 2 способа получить робаксы. 1 способ задонатить. 2 создать игру в роблокс студии.
можно здесь можно играть в режимы но придётся за донить что бы зарабатывать ну много способов
я здесь пытаясю заработять несколько робуксов:smiley::smiley:
я здесь пытаясю заработять несколько робуксов:smiley::smiley:
аоаооаоаоа у меня 300 КД, это уже почти 20 робуксов
вот здесь и можно, на всяких сайтов как rblx land, rblx city rblx earth, и есть приложение от ronlominer
на сайтах раньше их было много сейчас ни одного нету, по крайне мера я так думаю