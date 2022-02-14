кто знает как заработать робаксы?

Anon1644422529 без доната

Kwitgy я донатир могу подкинуть гемов по братски

bersin без доната

slavamerlok НА САЙТАХ

slavamerlok НА САЙТАХ





dyrak5e3exd на сайтах или донатить

r0lkx на этом же сайте выполняя простые или сложные задания чтобы получить больше

r0lkx на этом же сайте выполняя простые или сложные задания чтобы получить больше

vladmixalev4554 Можно здесь)

Maksim_ka_999 можно здесь

Maksim_ka_999 ну тут выводи

DANIL228_ ну можно здесь выводить а лутший способ это конештно задонатить

helzy1 На заводе

Xxxtentacion_show2 здесь накопить кд и вывести на акк или донат, считаю что вывести отсюда легче!

Sasha23062006 В gamehag выполняй квесты, создавай статью, пиши на форуме.

AkaraBreat донат или создавай плейс

Eugene228228 в розыгрышах всяких участвуй

lilia98121 пиши на форуме

visak можно тут заработать робуксы, ну или на других сайтах рекламировать не буду)

Anon1633774881 Тоже интересно, донатить не хочется а вот получить считай за просто так было бы клёво:)

Anonymous1597916421 можно создать геймпасс

Bro96297 хм не знаю

ssjkfsd Можно создать свою карту и добавить туда геймпасы

gorden29 топ ну впрочем не плохо есть к чему стримится

Anon1646568871 топ





Shrork работай на заводе 24/7

Sasha23062006 есть 2 способа получить робаксы. 1 способ задонатить. 2 создать игру в роблокс студии.

Anon1647596671 можно здесь можно играть в режимы но придётся за донить что бы зарабатывать ну много способов

anime_show я здесь пытаясю заработять несколько робуксов:smiley::smiley:

anime_show я здесь пытаясю заработять несколько робуксов:smiley::smiley:

lilia98121 аоаооаоаоа у меня 300 КД, это уже почти 20 робуксов

Stellsiiii вот здесь и можно, на всяких сайтов как rblx land, rblx city rblx earth, и есть приложение от ronlominer

motyamotya да, надо на сайтах

motyamotya да, надо на сайтах