Warface или Call of Duty...

Rain

Gem168

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novice rank iconDream 300: hh
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novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
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novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
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Warface или Call of Duty...

toxic97 avatar

toxic97

July 14, 2021 at 12:13 AM

Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?
sniperx94_aimwh avatar

sniperx94_aimwh

July 15, 2021 at 12:24 AM

warface для меня
mischa200727078 avatar

mischa200727078

July 15, 2021 at 12:52 PM

не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?
themadfesh avatar

themadfesh

July 15, 2021 at 01:13 PM

колда конечно
SashaChabaray avatar

SashaChabaray

July 15, 2021 at 02:03 PM

и то и другое топ , но варфейс фрии ту плей
MrFixman avatar

MrFixman

July 15, 2021 at 02:29 PM

шо то шо то
darknet5 avatar

darknet5

July 19, 2021 at 01:01 PM

warface топ

Andrey4k4 avatar

Andrey4k4

July 21, 2021 at 12:17 AM

warface
Saipuda_1 avatar

Saipuda_1

July 21, 2021 at 02:48 PM

колда
Anonymous1626075463 avatar

Anonymous1626075463

July 21, 2021 at 11:22 PM

Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?:hugging:
ClaimRbxTop avatar

ClaimRbxTop

July 23, 2021 at 04:54 PM

Сказать то что ты секси
24Adam24 avatar

24Adam24

July 24, 2021 at 09:27 AM

Не смотря на все косяки в колду хотя бы приятно играть, но а так аксиома Эскобара.
mkkolyadfvydov84 avatar

mkkolyadfvydov84

July 24, 2021 at 10:40 AM

стоит ли играть ?
Annawolf7EY avatar

Annawolf7EY

July 24, 2021 at 12:07 PM

вроде норм

Kalambet2 avatar

Kalambet2

July 25, 2021 at 07:32 AM

игра класс советую поиграть играю уже более 7 лет
ZimaZero avatar

ZimaZero

July 25, 2021 at 09:43 PM

Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?
harut2 avatar

harut2

July 27, 2021 at 03:57 PM

варфейс круче
Dinozafr avatar

Dinozafr

July 27, 2021 at 04:06 PM

call of duty
fikus25 avatar

fikus25

August 5, 2021 at 02:08 PM

Call of Duty намного лучше и по графике и по физике
snickers13 avatar

snickers13

August 5, 2021 at 07:33 PM

колда лучше
Vyuga avatar

Vyuga

August 23, 2021 at 09:51 PM

Варфейс получше будет
Sergey1 avatar

Sergey1

August 23, 2021 at 09:52 PM

Обе не чего так
LilTaken avatar

LilTaken

August 23, 2021 at 10:23 PM

Колда номного круче
whiteman19861 avatar

whiteman19861

August 24, 2021 at 08:42 PM

Конечно Call of Duty. Warface если только имеется куча дона, а так бестолку.

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Warface или Call of Duty... on Warface Forum on Gamehag