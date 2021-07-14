Warface или Call of Duty...

toxic97 Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?

sniperx94_aimwh warface для меня

mischa200727078 не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?

themadfesh колда конечно

SashaChabaray и то и другое топ , но варфейс фрии ту плей

MrFixman шо то шо то

darknet5 warface топ





Andrey4k4 warface

Saipuda_1 колда

Anonymous1626075463 Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?:hugging:

ClaimRbxTop Сказать то что ты секси

24Adam24 Не смотря на все косяки в колду хотя бы приятно играть, но а так аксиома Эскобара.

mkkolyadfvydov84 стоит ли играть ?

Annawolf7EY вроде норм





Kalambet2 игра класс советую поиграть играю уже более 7 лет

ZimaZero Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?

harut2 варфейс круче

Dinozafr call of duty

fikus25 Call of Duty намного лучше и по графике и по физике

snickers13 колда лучше

Vyuga Варфейс получше будет

Sergey1 Обе не чего так

LilTaken Колда номного круче