Warface или Call of Duty...

Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?
не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?
и то и другое топ , но варфейс фрии ту плей
Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?:hugging:
Не смотря на все косяки в колду хотя бы приятно играть, но а так аксиома Эскобара.
игра класс советую поиграть играю уже более 7 лет
Игры не совсем одинаковые, но чисто по графике и физике кому какая игра больше нравится?
Call of Duty намного лучше и по графике и по физике
Конечно Call of Duty. Warface если только имеется куча дона, а так бестолку.