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Что лучше roblox или world of tanks

artemshten avatar

artemshten

May 1, 2021 at 11:40 PM

roblox топ
wtfarmerok3 avatar

wtfarmerok3

May 2, 2021 at 01:11 AM

ьшинство из них такие. Люди в них давно не играют, а добавляют в библиотеку ради коллекции или ради карточек. Неужели игр нормальны
kujk avatar

kujk

May 3, 2021 at 12:56 AM

Сравнивать такие игры не стоит. В танки играют более зрелые люди, и в основном-это взрослые мужчины.
kujk avatar

kujk

May 3, 2021 at 12:57 AM

В Roblox играют дети и подростки. Взрослым такое не интересно.
KlKoiK avatar

KlKoiK

May 10, 2021 at 08:52 PM

и то, и то интересно, но скорее тут что кому зайдёт
patka22012 avatar

patka22012

May 12, 2021 at 02:23 PM

в WORLD OF TANKS топ а roblox г@вно
ghost2013 avatar

ghost2013

November 19, 2021 at 02:49 AM

reference
ghost2013 avatar

ghost2013

November 19, 2021 at 03:13 AM

regular
Freija avatar

Freija

November 23, 2021 at 06:30 PM

Действительно, тяжело сравнить, они слишком разные
bezdnik avatar

bezdnik

November 28, 2021 at 05:48 AM

эти игры принадлежат двум разным жанрам. их невозможно сравнить.
MRUSMON avatar

MRUSMON

November 29, 2021 at 07:27 PM

Roblox топ а world of tank рекламное говно
eugenepro100 avatar

eugenepro100

November 30, 2021 at 12:37 AM

их нельзя сравнивать
alexbobr avatar

alexbobr

December 12, 2021 at 03:50 PM

это две совершенно разные игры, сравнивать их не корректно

rodions1274 avatar

rodions1274

December 16, 2021 at 05:09 PM

обе игры фигня
DukaT1975 avatar

DukaT1975

December 17, 2021 at 01:57 AM

танки уже совсем не те
Rofellosow avatar

Rofellosow

December 17, 2021 at 02:05 AM

танки лучше
dreglance avatar

dreglance

February 9, 2024 at 07:21 PM

калькулятор
Egorka911 avatar

Egorka911

February 13, 2024 at 02:39 AM

конечно же танки! кто-то сравнивает роблокс с танками¿
Vovanser avatar

Vovanser

March 14, 2024 at 07:46 PM

вот конечно
terjeret9 avatar

terjeret9

March 23, 2024 at 11:33 AM

крутая ира и это точно!!!
Stepan60YT avatar

Stepan60YT

March 28, 2024 at 01:02 PM

Танки всегда крутые!!!
1Kec1 avatar

1Kec1

April 2, 2024 at 07:02 PM

танчики круче

thayats avatar

thayats

July 13, 2024 at 07:56 PM

танки оф корс

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