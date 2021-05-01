Что лучше roblox или world of tanks

artemshten roblox топ

wtfarmerok3 ьшинство из них такие. Люди в них давно не играют, а добавляют в библиотеку ради коллекции или ради карточек. Неужели игр нормальны

kujk Сравнивать такие игры не стоит. В танки играют более зрелые люди, и в основном-это взрослые мужчины.

kujk В Roblox играют дети и подростки. Взрослым такое не интересно.

KlKoiK и то, и то интересно, но скорее тут что кому зайдёт

patka22012 в WORLD OF TANKS топ а roblox г@вно

ghost2013 reference

ghost2013 regular

Freija Действительно, тяжело сравнить, они слишком разные

bezdnik эти игры принадлежат двум разным жанрам. их невозможно сравнить.

MRUSMON Roblox топ а world of tank рекламное говно

eugenepro100 их нельзя сравнивать



alexbobr это две совершенно разные игры, сравнивать их не корректно





rodions1274 обе игры фигня

DukaT1975 танки уже совсем не те

Rofellosow танки лучше

dreglance калькулятор

Egorka911 конечно же танки! кто-то сравнивает роблокс с танками¿

Vovanser вот конечно

terjeret9 крутая ира и это точно!!!

Stepan60YT Танки всегда крутые!!!

1Kec1 танчики круче



