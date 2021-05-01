Что лучше roblox или world of tanks

ьшинство из них такие. Люди в них давно не играют, а добавляют в библиотеку ради коллекции или ради карточек. Неужели игр нормальны
Сравнивать такие игры не стоит. В танки играют более зрелые люди, и в основном-это взрослые мужчины.
В Roblox играют дети и подростки. Взрослым такое не интересно.
и то, и то интересно, но скорее тут что кому зайдёт
в WORLD OF TANKS топ а roblox г@вно
Действительно, тяжело сравнить, они слишком разные
эти игры принадлежат двум разным жанрам. их невозможно сравнить.
Roblox топ а world of tank рекламное говно
это две совершенно разные игры, сравнивать их не корректно
конечно же танки! кто-то сравнивает роблокс с танками¿
крутая ира и это точно!!!