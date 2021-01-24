Какой самый дорогой скин выпадал вам после повышения уровня?

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Rain

Gem145

novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
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Какой самый дорогой скин выпадал вам после повышения уровня?

Ramirez145 avatar

Ramirez145

January 24, 2021 at 10:15 PM

Удавалось ли вам "выбить" скин высокого качества или постоянно наградой выпадает ширпореб?
luckychannel1 avatar

luckychannel1

January 25, 2021 at 03:01 AM

если ты хочешь Драгон лор или Азимов сразу же не получая шипр то тебе нужен Прайм статус в самом кс пишется что пока у тебя не будеть Прайм статуса тебе просто так его не дадут
paravoz_d avatar

paravoz_d

January 25, 2021 at 11:00 PM

раочос
Ramirez145 avatar

Ramirez145

January 25, 2021 at 11:01 PM

Это что такое?
Ramirez145 avatar

Ramirez145

January 25, 2021 at 11:10 PM

Спасибо за совет, но дело не в том, что я хочу Драгон ЛОр или еще что-то ценное, просто интересно, насколько стимовский рандом благоволит простым игрокам! А то, что шанс получить дорогой скин появляется только с прокачкой /покупкой прайм-статуса и так понятно!
Kolyan101181 avatar

Kolyan101181

January 26, 2021 at 06:14 PM

у моего знакомого кейс упал на 1500 рублей , мне самый дорогой скин падал за 60 рублей прямо с завода (новые кейсы не в счёт)
Ramirez145 avatar

Ramirez145

January 26, 2021 at 09:13 PM

@Kolyan101181, довольно таки неплохо! Скин, я так полагаю, был промышленного качества?

Phantazor avatar

Phantazor

January 26, 2021 at 10:51 PM

классная игра крутая мне нравится
Anonymous1611677746 avatar

Anonymous1611677746

January 27, 2021 at 12:36 AM

промышленное качество р2000 за 15 рублей
CrosisX avatar

CrosisX

April 12, 2021 at 05:06 AM

25 грн максимальная цена что мне выпадало
Cibershkolnik avatar

Cibershkolnik

April 14, 2021 at 10:14 PM

p 90 ясень
Anonymous1603398548 avatar

Anonymous1603398548

April 14, 2021 at 11:02 PM

мне выпадал AWP Азимов
elfrianko avatar

elfrianko

April 18, 2021 at 08:29 PM

револьерный кейс за 9 копеек, как по мне самый лучший ревард за катку!
Menotorro avatar

Menotorro

April 19, 2021 at 07:56 AM

Металлическая накла из новых боксов.
ivan_ostapiv avatar

ivan_ostapiv

April 19, 2021 at 11:20 AM

дигла за пол доллара
jaden_korr avatar

jaden_korr

April 20, 2021 at 02:21 AM

п2000 мраморный
Ramirez145 avatar

Ramirez145

April 20, 2021 at 04:03 AM

Как бы это было не странно, но самая дорогая вещь, которая выпадала мне после повышения уровня - это шаблон графити за 20 рублей! Я сначала думал, что очередная безделушка, и не стал проверять цену и только со временем увидел и удивился.
Ramirez145 avatar

Ramirez145

April 20, 2021 at 04:05 AM

@jaden_korr, выглядит неплохо, особенно в хорошем качестве. Не с завода ?

13Forester13 avatar

13Forester13

April 22, 2021 at 06:19 PM

когда была операция авангард мне дали м4а1с хот-род
Tuzya86 avatar

Tuzya86

April 23, 2021 at 05:51 PM

Неоновый гонщик
L0ckL1sh avatar

L0ckL1sh

April 24, 2021 at 08:45 AM

с катки в мм выпал п2000 янтарный градиент с флотом 0,012 :)
Sneaper_ avatar

Sneaper_

April 24, 2021 at 11:19 PM

Sawed-off полная остановка за 60 рублей
1bananamen1 avatar

1bananamen1

April 25, 2021 at 07:25 PM

кейс за 27 рублей
Anon1659035967 avatar

Anon1659035967

July 29, 2022 at 12:20 AM

Дуал Беретты - Турбоотбойники(розовое) за 1500 рублей
YURITIGER avatar

YURITIGER

August 7, 2022 at 09:11 AM

мне ничего дороже ста рублей не выпадало =(
playcraftgames avatar

playcraftgames

August 11, 2022 at 06:13 PM

Кейс грёзы и кошмары 2 раза выпало пока ничего такого
legenda_v1per7 avatar

legenda_v1per7

August 13, 2022 at 02:11 PM

рекойл кейс

Hxst avatar

Hxst

August 13, 2022 at 02:38 PM

У меня денег нет(
вот и небыло дорогих скинов
alex_988 avatar

alex_988

August 23, 2022 at 03:13 AM

Ничего ◉‿◉
Dimasik1608 avatar

Dimasik1608

August 23, 2022 at 12:38 PM

Выпал сундук в первый день его в игре. Продал за 2700 честно приятно и неожиданно
lalka@1132 avatar

lalka@1132

August 23, 2022 at 06:43 PM

Я выбил кейс который стил 80 грн. я был так радл

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Какой самый дорогой скин выпадал вам после повышения уровня? on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag