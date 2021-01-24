Какой самый дорогой скин выпадал вам после повышения уровня?

Ramirez145 Удавалось ли вам "выбить" скин высокого качества или постоянно наградой выпадает ширпореб?

luckychannel1 если ты хочешь Драгон лор или Азимов сразу же не получая шипр то тебе нужен Прайм статус в самом кс пишется что пока у тебя не будеть Прайм статуса тебе просто так его не дадут

paravoz_d раочос

Ramirez145 Это что такое?



Ramirez145 Спасибо за совет, но дело не в том, что я хочу Драгон ЛОр или еще что-то ценное, просто интересно, насколько стимовский рандом благоволит простым игрокам! А то, что шанс получить дорогой скин появляется только с прокачкой /покупкой прайм-статуса и так понятно!



Kolyan101181 у моего знакомого кейс упал на 1500 рублей , мне самый дорогой скин падал за 60 рублей прямо с завода (новые кейсы не в счёт)

Ramirez145 @Kolyan101181, довольно таки неплохо! Скин, я так полагаю, был промышленного качества?





Phantazor классная игра крутая мне нравится

Anonymous1611677746 промышленное качество р2000 за 15 рублей

CrosisX 25 грн максимальная цена что мне выпадало

Cibershkolnik p 90 ясень

Anonymous1603398548 мне выпадал AWP Азимов

elfrianko револьерный кейс за 9 копеек, как по мне самый лучший ревард за катку!

Menotorro Металлическая накла из новых боксов.

ivan_ostapiv дигла за пол доллара

jaden_korr п2000 мраморный

Ramirez145 Как бы это было не странно, но самая дорогая вещь, которая выпадала мне после повышения уровня - это шаблон графити за 20 рублей! Я сначала думал, что очередная безделушка, и не стал проверять цену и только со временем увидел и удивился.



Ramirez145 @jaden_korr, выглядит неплохо, особенно в хорошем качестве. Не с завода ?





13Forester13 когда была операция авангард мне дали м4а1с хот-род

Tuzya86 Неоновый гонщик

L0ckL1sh с катки в мм выпал п2000 янтарный градиент с флотом 0,012 :)

Sneaper_ Sawed-off полная остановка за 60 рублей

1bananamen1 кейс за 27 рублей

Anon1659035967 Дуал Беретты - Турбоотбойники(розовое) за 1500 рублей

YURITIGER мне ничего дороже ста рублей не выпадало =(

playcraftgames Кейс грёзы и кошмары 2 раза выпало пока ничего такого

legenda_v1per7 рекойл кейс





Hxst У меня денег нет(

вот и небыло дорогих скинов

alex_988 Ничего ◉‿◉

Dimasik1608 Выпал сундук в первый день его в игре. Продал за 2700 честно приятно и неожиданно