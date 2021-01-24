Какой самый дорогой скин выпадал вам после повышения уровня?

Удавалось ли вам "выбить" скин высокого качества или постоянно наградой выпадает ширпореб?
если ты хочешь Драгон лор или Азимов сразу же не получая шипр то тебе нужен Прайм статус в самом кс пишется что пока у тебя не будеть Прайм статуса тебе просто так его не дадут
Спасибо за совет, но дело не в том, что я хочу Драгон ЛОр или еще что-то ценное, просто интересно, насколько стимовский рандом благоволит простым игрокам! А то, что шанс получить дорогой скин появляется только с прокачкой /покупкой прайм-статуса и так понятно!
у моего знакомого кейс упал на 1500 рублей , мне самый дорогой скин падал за 60 рублей прямо с завода (новые кейсы не в счёт)
@Kolyan101181, довольно таки неплохо! Скин, я так полагаю, был промышленного качества?
классная игра крутая мне нравится
промышленное качество р2000 за 15 рублей
25 грн максимальная цена что мне выпадало
револьерный кейс за 9 копеек, как по мне самый лучший ревард за катку!
Металлическая накла из новых боксов.
Как бы это было не странно, но самая дорогая вещь, которая выпадала мне после повышения уровня - это шаблон графити за 20 рублей! Я сначала думал, что очередная безделушка, и не стал проверять цену и только со временем увидел и удивился.
@jaden_korr, выглядит неплохо, особенно в хорошем качестве. Не с завода ?
когда была операция авангард мне дали м4а1с хот-род
с катки в мм выпал п2000 янтарный градиент с флотом 0,012 :)
Sawed-off полная остановка за 60 рублей
Дуал Беретты - Турбоотбойники(розовое) за 1500 рублей
мне ничего дороже ста рублей не выпадало =(
Кейс грёзы и кошмары 2 раза выпало пока ничего такого
У меня денег нет(
вот и небыло дорогих скинов
Выпал сундук в первый день его в игре. Продал за 2700 честно приятно и неожиданно
Я выбил кейс который стил 80 грн. я был так радл