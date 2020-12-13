CSR Racing 2

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Rain

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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
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CSR Racing 2

MrSodaRBLX avatar

MrSodaRBLX

December 13, 2020 at 01:59 PM

Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? игры для Androidигры для iOSобзор игры 7.07.16 News63 Если вы имеете какое-либо отношение к Филиппинам, знайте — последний год вам жгуче завидовали все фанаты CSR Racing, проживающие где угодно, кроме Филиппин. Дело в том, что долгожданное продолжение серии — CSR Racing 2 — в течение 12 месяцев обкатывалось в филиппинском App Store. Фанаты кусали локти, негодовали, регистрировали «левые» аккаунты, но вынуждены были терпеть. И всё-таки дождались — сиквел вышел в мировой релиз. Озверевшая фанбаза тут же вывела игру в топ-6 всех приложений и уронила PvP-режим. Если вы всё это время были в стороне — вливайтесь! О CSR Racing 2 нужно иметь представление всем, у кого есть смартфон. Как играется? Перед стартовой линией рычат два суперкара. Оба сейчас сорвутся с места, чтобы выяснить, кто через полкилометра приедет первым. Ни вправо, ни влево — только по прямой. Из вспомогательных элементов — ручная коробка передач, закись азота и запчасти, установленные полчаса назад в гараже. Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? Первая и главная новость для всех новичков серии — в CSR Racing не нужно водить. То есть, вообще. Не предусмотрено. Перед стартом вы берёте разгон, стараясь уложить стрелку тахометра в зелёное поле, а потом — вовремя переключаетесь, ориентируясь на тот же зелёный цвет. На газ жмёт неведомая сила, а вы лишь смотрите, как несётся суперкар — вид сбоку, будто снимает сверхскоростной оператор. Ах, да — не забываем о баллоне с азотом, он тоже под вашей юрисдикцией. Из-за того, что заезды сводятся к двум простейшим мини-играм, CSR Racing принято ругать, но это не вполне справедливо — просто во главе угла здесь другое. Если хочется засветить свои водительские навыки, идите в Real Racing или Need For Speed. В CSR Racing 2 побеждают не на трассе, а далеко за её пределами. Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? После вступительного заезда, обозначения силовой диспозиции и сценарной завязки (полный бред: якобы у вашей команды увели тачки, и вы их разыскиваете) игра выплёвывает карту города. Она испещрена иконками: карьерные гонки, сюжетные, онлайн, кубки, кубки, кубки… И чем дальше, тем больше приглашений; через три часа игры кажется, что всё это не пройти никогда. Иерархия в CSR Racing 2 принципиально простая. Авто делятся на пять «этапов»: от Volkswagen Golf до адского болида в духе «Проекта “Сатана”» из «Футурамы». Чтобы перейти от одного этапа к другому, нужно победить команду гонщиков, на каждом этапе разную. Но сделать это крайне сложно — ребята гоняют на прокачанных машинах, а в автомобиль босса интегрирован дух Даймлера Готтлиба. Без апгрейдов не победить, а с ними… кто первый угадает? Разумеется, они стоят денег — и вот тут на помощь приходит россыпь кубков. В каких-то просто платят деньги, где-то раздают улучшения, а в некоторых поощряют ключами. Их потом можно выменять на пак запчастей или даже выиграть автомобиль. Параллельно можно вступить в клан, а ещё нужно выполнять миссии — они копятся в отдельной стопочке. В итоге первые часы CSR Racing 2 возрождают в памяти состояние, в котором возвращаешься на работу из отпуска. Все что-то хотят, кричат, обещают, требуют, а ты только ошалело мотаешь головой или философски размышляешь об увольнении. Но быстро втягиваешься, стремительно набирая очки: взял один кубок, второй, зашёл в онлайн, там накрутил трёх зевак... красота! Новые достижения, горизонты и машины постоянно на расстоянии вытянутой руки, и поэтому бросить CSR Racing 2 тяжело. Доходит до стандартной схемы: ещё три гонки, и отбой до завтра. Нет, пожалуй, ещё две... или три. Но не больше десяти, зуб даю. Чужой, понятно. Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? Обзор игры CSR Racing 2: а есть ли что-то под обёрткой? И когда в гараже сверкает пара-тройка люксовых иномарок, деньги с импортными двигателями текут рекой, а вы вот-вот рванёте в космос — CSR Racing 2, зависнув в воздухе, падает. Накрутив три километра вступительной мишуры, авторы не придумали, что делать потом. Кубки кончаются, карьера не задаётся (там рвут в клочья ваш любимый Chevrolet Camaro), сюжетные задания тем более. Остаётся онлайн — но в том виде, в каком он находится сейчас, играть просто нельзя. Случайная выборка соперников, их «затёртые» параметры, постоянные разрывы связи. И, конечно, ставки — можно спокойно промотать всё состояние, приняв вызов от невзрачного паренька на «Фокусе». Избежать «проблем первого мира» можно, если начать платить. Тогда непроходимые ранее сюжетные гонки вновь калейдоскопом начнут сменять друг друга, онлайн засияет старыми красками, а клановая война приобретёт минимальный смысл. Как смотрится? На страницах в App Store и Google Play иллюстрации подписаны нескромным: «in-game screenshot». Это, разумеется, эвфемизм: если игра где-то так и выглядит, то исключительно в воображении разработчиков. Но CSR Racing 2 действительно красивая — не как на картинках, но вполне, вполне. Отполированный металл дорогих машин бликует на солнце, из-под шин рвётся дым; остро не хватает женщин в бикини и канареечного неона. Гонки — простой в производстве жанр, и устроить из них выставку «народного достояния» довольно легко. Отсюда и впечатляющая картинка, но лишь на первые несколько часов. Итоги CSR Racing 2 снабжена всеми качествами (хорошего) условно-бесплатного хита. Несмотря на примитивную механику, в игру можно окунуться на множество часов, иногда против собственной воли. Проснуться в выходной, нажать на иконку, а очнуться ближе к вечеру и без копейки денег на карточке — не такой уж невозможный вариант. CSR Racing 2 — красивый, красочный и качественный гоночный симулятор, который равно может либо украсить вашу жизнь, либо украсть. А потом оставить на обочине, потому что слишком увлёкся, и вам больше не по пути — надо вербовать новичков. Ничего, впрочем, нового. Это происходит со всеми free-to-play играми, в которых живут миллионы. Достоинства: красивая графика; множество машин, режимов, кубков, трасс и достижений; продуманный тюнинг. Недостатки: не самая лояльная free-2-play модель; от самих гонок одно название.
MrSodaRBLX avatar

MrSodaRBLX

December 13, 2020 at 02:00 PM

оцените
Vikingxxxx10 avatar

Vikingxxxx10

December 13, 2020 at 03:12 PM

:wink::wink::wink::wink::wink:
Vikingxxxx10 avatar

Vikingxxxx10

December 13, 2020 at 03:13 PM

:rofl::wink::wink::wink::wink::wink:

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