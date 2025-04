AMONG US czy FORTNITE

MiloszMeski Among us czy fortnite

Maciejka33 yy nie wiem dla mnie tak samo





maks_deib oczywiście ze Among

galaretkachan Among us





galaretkachan Among us





maks_deib zależy dla kogo, jedni lubią Among drudzy chętniej grają w fortnite, chodź czekam na aktualizacje w Among kiedy twórcy wprowadza nowa postać o nazwie Juster????

janek_konopka1 AMONG US fortnite wymasuje ci głowe i straciesz poczucie czasu i zaniedbasz nauke ja tak miałem domowy wymyślony odwyk pomógł więc among us nie robi prana mózgu ludzią ale troche uzależnia /:

KoMi75 Among US i czekam na nową aktualizacje

Arek342 Fortniteeeeeee tylko Fortnite

OkO55 oczywista odpowiedz amoung

Emk_05 Among us

xlewik Among us bo to gra mobilna i łatwo dostępna.

mikolajmikitv fortnite (więcej akcji)

ksawer123xd welug mnie to i to nobo dwie gry są fajne ale gdybym miał wybrać wybrał bym fortnite







HubiFishy_ fortnite

kayo_koko17 lubię to i to



kubaku23 FORTNITE!





OkO55 amoung oczywiście

RBLX_skubi34 mi sie wydaje ze among us tez jest fajną grom ale mniej dopracowaną nie chodzi mi ze jest gorsza niz fortnite tylko to jest moja opinia !

mikolajmikitv fortnite ale among us też bardzo fajny

otylia_bucior zdecydowanie among us





otylia_bucior a wy co wolicie



XXSHIKAMARUXX among us bo nie ******* tak jak fortnite kidy pozatym podobają mi się postacie taksamo jak same mapy

Jzurek ja tam lubię obie gry