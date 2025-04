nienawidze że so żeczy bardzo drogie i wogule że są za robux a uwielbiam gry np. build a boat for treasure muj nik to -BUILDMAN121rt

Cragger

Lubie w Robloxie to że ma dużo trybów/gier, że samemu można tworzyć w Roblox studio i można natrafić na fajne osoby, lecz nienawidze tego że właśnie wszystko się kręci tylko w okół Robuxów: większość ubrań, gier (i to nie lepszych jakościowo) a jeśli ich nie masz to większość nazywa ciebie noobem i biednym (ja na przykład nie kupuje sobie Robuxów od dawna, a mogę, ponieważ wolę sobie kupować rzeczy w prawdziwym życiu które przydadzą mi się na dłużej i sprawią mi większą przyjemność niż waluta w grze :) np. przybory do rysowania), innym problemem są mega toksyczni gracze, ale nie wiem czy powinnam sie do tego przyczepiać, ponieważ większość graczy na Roblox to są dzieci i dopiero się uczą jak się zachowywać w stosunku do innych itp B)