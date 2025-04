porque gamehag me baja la experiencia

Harrypluas1 no me parece bueno que me baje de experiencia porque yo cogi para reclamar un robux y ni siquiera me dio

Harrypluas1 no me gsuta que me bajen de experiencia

anthonylapapa a mi tambien me bajo la exprencia

Harrypluas1 yo estaba en nivel 3





Harrypluas1 bueno tambien me bajaron ya que yo compre un robux y no me dieron

Juanabanana Te la baja si comentas cosas malas y si no inicias sesion todos los días

lesly_merino la verdad esta muy explicito jsjs

miguelangelpastelin que mal pero en realidaad es por inactividad

Whimsical_Alan A mi tambien me bajo a nivel 2 :C pero weno no me bajo mucho