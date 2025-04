Among Us y fall guys en roblox

MoyitaUwU Este es el foro de mi articulo sobre este tema, espero que se diviertan.

MoyitaUwU Hola, la verdad es que los juegos de fall guys y Among Us en roblox me han encantado muchisimo, por lo cuál me gustaria que dieran su opinión en este hilo o por el articulo que escribi

otaku14 me gusta mas el original xd





MoyitaUwU a mi también me gusta más el original pero la verdad es que también esta bueno en roblox, hay que valorar lo que han hecho para que esos juegos puedan ser buenos y que funcionen a la perfección

Diegoproxd12 Me gusta Among Us, y hay veces que quiero jugar con mi hermano, pero còmo sòlo hay una compu y mi cell no aguanta el among, pues prefiero jugarlo en roblox(para los que no lo sepan hay un juego llamado IMPOSTOR que simularìan el estar jugando el Among original) y en el caso de Fall Guys no sè si hay una copia en roblox...

Diegoproxd12 Si saben el nombre de el juego de Fall Duys en roblox ponganlo por aquì pls





