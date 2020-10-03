на моём старом акке было 6 пчёл, но я его потеряла :
а я не помню сколько у меня пчёл но
у меня есть звёздная пчела
на моëм старом акке было 30 пчëл, но его взломали, сейчас у меня 6
не помню, давно не играл, по памяти где то 27
Игра прикольная, но вот насчёт доната согласен, цена на донат Хавно, зато есть другие сайты где можно купить робуксы1 рубль - 2 робукса на моëм старом акке было 30 пчëл, но его взломали, сейчас у меня 6 на моём старом акке было 6 пчёл, но я его потеряла : а я не помню сколько у меня пчёл но а я не помню сколько у меня пчёл но а я не помню сколько у меня пчёл но
Роблокс норм игра ставлю ей 8/10
Это лично моё мнения.Роблокс норм игра ставлю ей 8/10
Это лично моё мнения.Роблокс норм игра ставлю ей 8/10
Это лично моё мнения.