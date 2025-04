Que opinas del juego?

Itsukaaa_ Esta bien todo pero seria mejor que fuera mas difícil o que tardaras mas en hacer las cosas, también me gustaría que no fuera tan repetitivo.

fabrizzio_jesus EL jueguo,es facil el reto

Aden001 Bueno , pero es facile

stialexjakson No me sorprende hay mejores juegos con la misma tematica

Yracelisc Me encanta hasta me inspire para crear un articulo ☺

ALUCZ_243 a mi me gusta por que puedo hablar con demas personas sin sentirme solo !-!, la tematica me gusta mas que algunos juegos pero para mi esta buenardo

NaideEsta para mi el juego me parece bastante bien

Pushpush muy divertido puedo hablar con mis amigos xd .>. construir cosas ashgduadgd xd





LUISFERWAR me parece un buen juego es gratuito y gamehag deja misiones realmente faciles :D

camilito1931 Es un buen juego pero para tomarle la captura para poder recibri el premio no me deja

camilito1931 Pero si esta bien de lo demas que srian los graficos y como se maneja el rendimiento

Diegolede Para mi esta bien solo para conseguir las gemas xd

Ileanalede Opino igual que diegolede

UrielTovar77 es buen juego pero pueden mejorar mas

Rela03 am pues creo que pude ser mejor

Mario07144 no lo he jugad

Benjagorini Uno de los retos más fáciles en mi opinión. Lo recomiendo hacer xD.

ItsLunaa7w7 no lo he jugado

LetraChica La temática del Juego no me gusta mucho, pero creo que las tareas deberían ser así: Simples, sin muchas complicaciones.



Lo que me gustó es que el tiempo que invertí en el juego no se perdió porque me pagaron mis gemas rápidamente.

Tarara2322 es demasiado facil el juego pero no me gustan esos juegos que tienes que esperar para construir algo o pagar

el_babo no me gusto





ZangetsuMX Pues esta sencillo, pero no se si lo seguiria jugando, saludos.