все понянто =_= выфвыфвыф
Нужно купить робуксы или выиграть из сундука, потом написать свой ник, вступить в группу и ждите
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Овражвжввдвжжвлвдввдлосталавд
копи 3 лвл и выводи робаксы
сколько вы играете в роблокс
Нужно купить робуксы или выиграть из сундука, потом написать свой ник, вступить в группу и ждите
все понянто =_= выфвыфвыф
не ну все понятно над 3 лвл и купить за кд потом указать ник или открыть из сундука ну это наврятли
не выводил ещё не могу помоч сори
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1. Сначала накопи на опр. сумму робуксов.
2. Нажми на кнопку "Получите приз".
3. Ждите 24 часа.
4. Нажмите на колокольчик.
5. Нажмите на коментарий с робуксами.
6. Напишите ник когда хотите вычеслить робуксы на аккаунт.
7. Войдите в группу которую вам рекламируют.
8. Перезагрузите обе вкладки.
9. Готово!