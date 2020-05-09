как вывести з етого сайта робуксы на аккаунт

Vlada_Gu я просто незнаю :>

shppp123 выфвыфывф

Vlada_Gu все понянто =_= выфвыфвыф

1DEMON_ROBOT1 Нужно купить робуксы или выиграть из сундука, потом написать свой ник, вступить в группу и ждите

Olya085 Вхахахащвщалв

Olya085 Двдовдввдвждввждввдвжвдвлад

Olya085 Рдрдрлащджжжлпиььоолллдл

Dragolia не как





Olya085 Лаоашамьбл

Olya085 Овражвжввдвжжвлвдввдлосталавд

Olya085 Довллаалал

dominikonad копи 3 лвл и выводи робаксы

Olya085 Лоаладввд

dominikonad сколько вы играете в роблокс

dominikonad как вас зовут в роблоксе

dominikonad Нужно купить робуксы или выиграть из сундука, потом написать свой ник, вступить в группу и ждите

Olya085 Лоооала

dominikonad все понянто =_= выфвыфвыф

dominikonad сколько у вас камне душ

Olya085 Зоовов

4334 хто роблокс





Anna_228 не ну все понятно над 3 лвл и купить за кд потом указать ник или открыть из сундука ну это наврятли

Serega1mashina п зеп а



DanilShark не выводил ещё не могу помоч сори

lilia98121 hxn fcog. Idk. Uz b)3674:&(hozzuv. J)jfcjh. Idd. Igfibx

SaLaTiK_YT Я ещё не виводил

blind__hunter 1. Сначала накопи на опр. сумму робуксов.

2. Нажми на кнопку "Получите приз".

3. Ждите 24 часа.

4. Нажмите на колокольчик.

5. Нажмите на коментарий с робуксами.

6. Напишите ник когда хотите вычеслить робуксы на аккаунт.

7. Войдите в группу которую вам рекламируют.

8. Перезагрузите обе вкладки.

9. Готово!

withd Иди лучше Русский выучи.