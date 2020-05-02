Rain

Gem607

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
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КОДЫ НА СУНДУКИ В GAMEHAG!

phsakie avatar

phsakie

May 2, 2020 at 09:47 AM

Код на сундук #1: M0B!L3-2020-GA (Только от 200 КД) Код на сундук #2: 5PR!NG-G!FT-GA20 (Только от 300 КД) Код на сундук #3: W3LC0M3-5PR!NG-GA (Только от 300 КД) Ничего бесплатного нету! В скобках около кодов написано кол-во КД которые должны быть у тебя в инвентаре. Так же коды на ROBLOX: (Вот ссылка: https://www.roblox.com/promocodes) Код #1: TWEETROBLOX - вы получите синюю птицу на плечо. Код#2: SPIDERCOLA - вы получите паука с головой-банкой от колы на плечо. Кодов больше, но они уже не действуют. Эти два остались. Спасибо за внимание, надесь чем-то помог! )
phsakie avatar

phsakie

May 2, 2020 at 10:55 AM

Если я вдруг написал что-то не так, исправьте.
DeraWhite avatar

DeraWhite

May 2, 2020 at 10:59 AM

))
В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я РАСКАЖУ КАК ЛЕГКО ЗАРАБОТАТЬ КАМНИ ДУШ(КД)

ВО ПЕРВЫХ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ С НАИБОЛЬШЕЙ НАГРАДОЙ И ТОГДА ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО КД
ВТОРОЙ СПОСОБ СЛОЖНЕЙ НО ТЕРПЕЛИВЫМ СОЙДЁТ :МИНИ ИГРЫ НАПРИМЕР "ФРУКТОВАЯ ЗМЕЙКА"
ТРЕТИЙ: ПРИГЛАШАТЬ ДРУЗЕЙ И НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ДОБАВИТЬ СТАТЬЮ НА ФОРУМЕ И ПОЛУЧИТЬ АШ 1000 КД!!!
ЗА ЭТИ КД МОЖНО КУПИТЬ СУНДУКИ ,КЕЙСЫ ИЛИ ПРЕОБРЕСТИ ДРУГИЕ ПОДАРКИ
GAMEHAG УДИВИТЕЛЬНЫЙ САЙТ С МНОЖЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И ТАК ЖЕ ЦИТАТА ИЗ ДРУГОЙ СТАТЬИ

Если вы вошли, зарегистрировались, подтвердили приём сообщений и закончили обучалку - у вас уже есть около 200 Камней Душ. Много это или мало, думаю, не важно. Мы не приложили пока никаких дополнительных усилий.



Теперь, после регистрации, взгляните на панель пользователя в правом верхнем углу экрана. Там есть счётчик ваших Камней Душ (на изображении обозначен красным), нажмите на него. Откроется панель с вариантами, как можно заработать КД. Сейчас мы займёмся двумя, отмеченными синим (Задания к играм) и зелёным (Предложения). Первые могут принести ~12,5к Камней, а количество заданий постоянно увеличивается. Еще 2 недели назад так можно было получить около 9к, а за 2700КД без проблем приобретёте ключ к Battlefield 3 в нашем магазине.

Предложения - это задания наших партнёров, за выполнение которых они предлагают свои призы. Если вы войдёте в данную панель, то увидите длинную череду квестов. В левом верхнем углу панели, также обозначенном зелёным цветом, есть ещё несколько таких списков («Стены»). Работы непочатый край. Конечно же, они также постоянно пополняются, а наши с вами возможности растут.

На панели, которую мы открыли в самом начале, нажав на счётчик Камней Душ, есть ещё способы получения камушков, но я рекомендую изучить их самостоятельно.

Перейду к тому, что было введено Gamehagом совсем недавно - Кейсы и Руны.

Кейсы, они же сундуки или ящики в других языковых версиях портала, - это возможность выиграть призы, на которые у вас недостаточно КД, либо если вы люб
phsakie avatar

phsakie

May 2, 2020 at 11:08 AM

А что-нибудь оригинальное придумать можешь? Нет? Тогда продолжайте спамить скопированным описанием сайта.
vlada1111 avatar

vlada1111

May 2, 2020 at 11:14 AM

ребята почему рб стали дороже?
MaximumZlo avatar

MaximumZlo

May 2, 2020 at 11:17 AM

Нк за коди не знаю
MilliSmit avatar

MilliSmit

May 2, 2020 at 12:08 PM

спасибо
MilliSmit avatar

MilliSmit

May 2, 2020 at 12:09 PM

Ща буду вводить
MilliSmit avatar

MilliSmit

May 2, 2020 at 12:15 PM

о у меня 2 из них сработали! Спасибо большое
Anon1675865255 avatar

Anon1675865255

February 9, 2023 at 02:20 PM

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