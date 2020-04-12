Мнения о плейсе "Royal High"

Yeseniya

Мне нравится играть в рояль хай, выполнять квесты, гулять по школам и так далее, но меняя напригает одно. Живыми остаются только два камруза школы: третий и четвертый, причем четвертый реально разрабатывается, а третий так и остался недаделанным с лживыми надписями 'coming soon'. А что с остальными локациями? Они остановились в развитии. БУКВАЛЬНО! Они засьряли в 2019. Там даже перестали происходить изменения, связанные с мероприятиями. Хотелось бы, чтобы создатели игры удиляли одинаковое количество внимания ВСЕМ локациям Рояль Хай. Это ведь игра не только про школу, а про целое королевство с разнообразием деятельности. Неужели забыли?