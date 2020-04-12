Мнения о плейсе "Royal High"

Rain

Gem604

novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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Мнения о плейсе "Royal High"

Sarah_HappyTime avatar

Sarah_HappyTime

April 12, 2020 at 05:46 PM

Считаю что девочки чаще в неё играют. И больше будут обсуждать девочки. ;-;''
Yeseniya avatar

Yeseniya

November 10, 2024 at 09:03 PM

Мне нравится играть в рояль хай, выполнять квесты, гулять по школам и так далее, но меняя напригает одно. Живыми остаются только два камруза школы: третий и четвертый, причем четвертый реально разрабатывается, а третий так и остался недаделанным с лживыми надписями 'coming soon'. А что с остальными локациями? Они остановились в развитии. БУКВАЛЬНО! Они засьряли в 2019. Там даже перестали происходить изменения, связанные с мероприятиями. Хотелось бы, чтобы создатели игры удиляли одинаковое количество внимания ВСЕМ локациям Рояль Хай. Это ведь игра не только про школу, а про целое королевство с разнообразием деятельности. Неужели забыли?
chernoknizhniykiriloskinbox avatar

chernoknizhniykiriloskinbox

November 15, 2024 at 03:53 AM

п люблю играть роблокс
chernoknizhniykiriloskinbox avatar

chernoknizhniykiriloskinbox

November 15, 2024 at 03:53 AM

п люблю играть роблокс
lesha_sharugin avatar

lesha_sharugin

November 15, 2024 at 01:48 PM

п люблю играть роблок
Pro230184 avatar

Pro230184

November 15, 2024 at 11:54 PM

я люблю играть в роблокс
Pro230184 avatar

Pro230184

November 15, 2024 at 11:54 PM

я люблю играть в роблокс
Anon1731781029 avatar

Anon1731781029

November 17, 2024 at 12:19 AM

ХП- XYINA POLNAYA

fat_penguin avatar

fat_penguin

November 17, 2024 at 01:11 AM

гвно если честно

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Мнения о плейсе "Royal High" on Roblox Forum on Gamehag