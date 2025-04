Di como eres tu en roblox y como tratas a los demas o tus amigos virtuales (virtuales no es insulto)

bien si me encuentro alguien canson o insulton prefiero ignorarlo

como consigo buenos amigos me quieren quitar mi shiba inu en adopt me

yo suelo ser muy sociable y creanme si me tienen de amigo no querran que deje de serlo pues cuando necesitas ayuda estare ahi siempre

Casí nunca hablo cuando juego, pero si me siento en confianza (gente que hable español en el server) tiendo a hablar, y pues si eres mi amigo casi nunca mando mensaje xd

Lo mismo que dijo el de arriba. Y no acepto solicitudes de gente random.

Skempre me sentí en confianza , apesar de no hablar mucho en los servers

este juego es de fantacia,terror divercion, etc. y muy chido donde puedes hacer lo que quieras si echas a volar tu imaginacion :grinning::grinning::grinning::grinning: :V

mmmmmmm noce la verdad pero si trato bien a las personas que me tratan tambien a mi bien :D

pues en roblox soy buena gente no me burlo de los demas recuerda si eres buen jugador eres el mejor:smiley:

Asuure

Pues no me meto con nadie la vdd, trato de ayudar a todos en cuanto a sus dudas de algunos juegos. Y la gente demas de roblox es pues.. depende la verdad, no sabria decirtelo.