Pubg lite tiene bots?

Gede23

Hola, recientemente he probado el pubg lite para ordenador. He notado que muchos jugadores te disparan al pie y se quedan quietos.. no se si es que seran muy malos porque recien comienzo a jugar y son de rango bajo o es que son simplemente bots de ordenador programados por el server para que los mates y te sientas bueno jugando o es porque en verdad lo juega tan poca gente que seria imposible completar una partida ya que es un modo BR ( battle royale) en fin, si alguno sabe y me lo responde estaria agradecido. Saludos desde Argentina