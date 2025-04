World of warship vs war thunder vs world of tanks

ROTOR72

omijać gry WG szerokim łukiem setki filmów na you tubie warpack,MM +2 ,RNG -coraz więcej botów farmerskich na pvp ,a okręty premium nadal w cenie setek złotych ;)

chandel kontami - kompletny nieogar gra na 10 tierach

mecze rankingowe - pro gracze na okrętach z drzewka win ratio 45 % lub mniej staty 0,25 do 0,80 K/D ok rozumiem 0,80 to słaby gracz... co powiedzieć O 0,25 ? CO GOŚĆ ROBI W ELICIE I WAŻNIEJSZE PYTANIE JAK PRZY NISKIEJ ILOŚCI BITEW ZROBIŁ OKRET 9,10 TIERU ???? jak nawet matematycznie jest to nie możliwe ? zgłaszałem kontrybutorom ,adminom na forum zarobiłem bana podobno za promowanie haków ;( jakich haków ? a dowodów jakoby WG walczyło z tym zjawiskiem nie ma więc życzę wam miłych przegranych

ogromne prawdopodobieństwo wstawiania botów ze strony WG by ukryć ogromny odpływ graczy

ustawianie meczy pod graczy premium

oficjalny RNG 25 % taaa potem 3 torpedy nie potrafią zatopic niszczyciela !!! ( wyjasnienie -pierwsza zadała uszkodzenia 75 % hp pozostałe trafiły w uszkodzona sekcje na jaka cholere to rng ? i czy na pewno wspaniałe WG nie steruje tym wunderwaffe ? np niskie dla płacacych ,,abonament'' oraz streemerów ? wiadome reklama za darmo a frajerzy kupią okręty ...

War Thunder tez ma grzechy ..... ale jak już chcecie to tylko on