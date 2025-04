Porque han quitado la opcion de obtener robux?

Llebo dias mirando a ver si buelben a poner los robux no lo ponen alguien sabe la razon por la que han quitado los robux?

Las existencias del premio se han agotado y debes esperar a que los administradores recarguen y vuelvan a poner el premio. Los robux son uno de los premios más reclamados actualmente, así que no es raro que se agoten las existencias en la página, espero que te haya sido de ayuda. =D

KazziWorks

hmmm, entonces explicame esto



una vez, me faltaban pocas gemas para el cofre de robux, 5 segundos despues reclame mis otras gemas y me fui a comprar el cofre de robux y ya no habian

y creo que "Gamehag" es una farsa