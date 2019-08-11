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Aion жив в 2019?

Sh4melessGuy avatar

Sh4melessGuy

August 11, 2019 at 12:28 AM

Какой сейчас онлайн, подскажите

Shdwancedance avatar

Shdwancedance

August 13, 2019 at 01:36 PM

1000-2000 человек на х1

nailkaiser_sama avatar

nailkaiser_sama

August 16, 2019 at 01:23 AM

да, жив, даже на лоу-рейте есть народ!

martin9 avatar

martin9

August 17, 2019 at 06:21 PM

Что мертво умереть не может

mcVaho avatar

mcVaho

August 17, 2019 at 07:36 PM

апрупкп прппав пкпки шипшкишгигпшшаившграшгпвиршагипшгвишпиуиипгшщищшыщываищшывиа

Lolik0608 avatar

Lolik0608

August 17, 2019 at 11:10 PM

Впервые об этой игре слышу

iXXXOx avatar

iXXXOx

September 19, 2019 at 12:11 PM

онлайн маловат, играть не очень комфортно

lnshuroe avatar

lnshuroe

October 14, 2019 at 05:50 PM

а чего стало с серверами?

kiki4ikmi avatar

kiki4ikmi

December 20, 2019 at 02:39 AM

ааааааааааааааааааааааа

kiki4ikmi avatar

kiki4ikmi

December 20, 2019 at 02:39 AM

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Frokiii879856521223 avatar

Frokiii879856521223

December 20, 2019 at 09:08 AM

лучир форгем дермо не устанавливается! фирус странный

C_BEPTYXI_B_YX0_ avatar

C_BEPTYXI_B_YX0_

December 21, 2019 at 06:11 PM

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

dcdeadpool avatar

dcdeadpool

December 21, 2019 at 06:13 PM

Хочу кушать

ProBro1100 avatar

ProBro1100

December 21, 2019 at 08:41 PM

А Я Я НЕ ХОЧУ ХАВАТЬ Я ПОЕЛ В ОБЕД

ExcMurder avatar

ExcMurder

January 19, 2020 at 09:12 PM

да, пока жива

fishby avatar

fishby

January 26, 2020 at 07:33 PM

уже 2020)

ffastet avatar

ffastet

February 6, 2020 at 04:09 PM

Игра крутая, играю 3 года и не надоедает! Много разнообразных режимов хорошее комьюнити, и главное что донат не решает)

anya073589 avatar

anya073589

February 22, 2020 at 01:27 AM

2020 лолоол

ZonsAlex avatar

ZonsAlex

March 3, 2020 at 08:58 PM

незнаю

fox_hill avatar

fox_hill

March 3, 2020 at 09:13 PM

умер как я персиал заходить ..

Almazkrut avatar

Almazkrut

March 3, 2020 at 09:21 PM

наверное скороздохнет

leon84 avatar

leon84

April 16, 2020 at 01:11 PM

ЫВАЫВАЫ

gweerg34 avatar

gweerg34

November 8, 2020 at 01:49 AM

вфывфывфывфывфввыфывфыв

MrKulan51 avatar

MrKulan51

November 25, 2020 at 07:14 PM

два два

zalypenskiy avatar

zalypenskiy

December 1, 2020 at 12:19 PM

aion классное мморпг

12

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