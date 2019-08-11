Какой сейчас онлайн, подскажите
да, жив, даже на лоу-рейте есть народ!
Что мертво умереть не может
апрупкп прппав пкпки шипшкишгигпшшаившграшгпвиршагипшгвишпиуиипгшщищшыщываищшывиа
Впервые об этой игре слышу
онлайн маловат, играть не очень комфортно
а чего стало с серверами?
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лучир форгем дермо не устанавливается! фирус странный
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А Я Я НЕ ХОЧУ ХАВАТЬ Я ПОЕЛ В ОБЕД
Игра крутая, играю 3 года и не надоедает! Много разнообразных режимов хорошее комьюнити, и главное что донат не решает)
умер как я персиал заходить ..