Postacie do kupienia

Mam kilka postaci na jungle bo tam gram, nie wiem co kupic dalej, mam amumu diane rek sai evelyn mundo gragasa nunu mastera kha zixa rengara warwicka nwm czy to sie na jg nadaje: yoricka akali galio I w sumie to nie wiem co jeszccze ale podajcie mi dobre postacie do grania w silverze bo tam akurat jestem, i czy zbierac na jakies postacie czy kupowac tajemnicze shardy za 1700 i liczyc ze cos fajnego poleci

michu812

Do jg pooecam Ci Xin Zhao Jest Bardzo dobry na niższe rangi jak Brąz czy Silver a co do shardów to nie polecam ponieważ za ten chajs to dropnie i pewnie jakaś postać za 450 a jak pozbierasz więcej to masz postać taką jaką chcesz