tres mauvasi jeu

Les points forts :

- Graphiquement beau. Les vaisseaux ont du style, les décors jolis, qui vont à l'essentiel. L'espace, qu'on assimile souvent à un noir froid et banal, présente parfois des couleurs chaudes et variées.

- Gameplay addictif : mettre son viseur sur le point blanc indiquant l'emplacement de l'ennemi s'il continue sur sa trajectoire devient vite une obsession, dont le résultat est souvent efficace. Tirer avec des minutions cinétiques sur une coque qui part en lambeaux, est entre autres un moyen de se procurer une sensation démente.

- PvP dynamique, on ne s'ennuie jamais. Chaque type de vaisseau à un rôle à jouer, ses points forts et ses faiblesses. On assistera parfois à de magnifiques mouvements décisifs dans les parties les plus serrées.

- Diversité des équipements : augmenter la résistance au dégâts cinétiques, au thermique ou à l'électromagnétique ? De vitesse de déplacement ou de la vitesse de rotations ? De l'énergie ou de la résistance ? Plein de dilemmes qui font de votre vaisseau le résultat de votre propre choix.



Les points faibles :

- Choix des vaisseaux : pour accéder à un vaisseau plus puissant, faut en piloter d'autres moins puissants. Normal. Mais quelle corvée ! Par exemple, pour pouvoir enfin piloter un ECM, on est obligé de piloter 3 Recon avant. Et avant d'avoir ce qu'on veut, on s'ennuie avec des vaisseaux qu'on achète et qu'on n'aime pas. Frustrant. Énorme point faible du jeu.

- Les quêtes (ou contacts) : à priori un bon moyen de se faire de la monnaie du jeu et d'en apprendre les rudiments. Sauf que trop souvent, elles consistent à dépenser plus que ce qu'elle rapportent. Exemple : "achete un Long Range à 250 000 crédits, et je t'en donne 15 000". Pire, elles consistent parfois à dépenser des standards galactiques, achetables en argent réel.

- Le PvE complètement déséquilibré. A l’unanimité, les intercepteurs ne valent rien. Ils sont trop fragiles et explosent trop facilement. Inadaptés pour ces combats à 4 contre 5