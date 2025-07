ROBLOX ESCLAVIZA NIÑOS.

Básicamente la mayoría de creadores en roblox son menores que no reciben algo a cambio por su trabajo, roblox pide cifras exageradas para canjear robux por dinero real lo que provoca que sea una mejor elección venderlos por otros mercados ilegales. Realmente roblox solo se mantiene de estos creadores que invierten su tiempo en crear una experiencia por simple gusto. También hay un problema muy grande que no se ve tanto que es el tema de que muchos juegos de roblox tienen dinámicas similares a casinos u es casi imposible mejorar y continuar el juego si no le metes plata lo cual es bastante frustrante.

