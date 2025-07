alguna vez compraron el cofre de robux?

no todavia no lo que pienso hacer es retirar robux y luego ahoro para el cofre

no lo hagan, yo lo hice recien y perdi todas mis gemas por solo 13 robux :( me arrepiento

sharith

NO, EKISDE ANTES EN OTRA CUENTA LO TENIA PERO COMO AL ESTUPIDA DE AYO ELIMINO LA CUENTA AHORA YA NO ME DEJA BAJAR ROBUX NI SUVIL NIVEL PORQUE NO E ACTIVADO LA CUENTA UNA GRAN EFE PARA MI